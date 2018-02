Dansk-udenlandsk par ramt af udlændingeregler: »Det var svært ikke at kunne bo tæt på vore sønner« Men nu fjernes tilknytningskravet, der har generet mange udlandsdanskere, som ville flytte til Danmark med en udenlandsk ægtefælle. Generelt bliver det dog sværere at få familiesammenføring.

Det har både praktisk og følelsesmæssigt været svært for danske Frederikke Tu og hendes amerikanske mand, at de ikke kunne få tilladelse til at slå sig ned i Danmark, da deres to sønner sidste sommer skulle starte i gymnasiet i Birkerød.

Det var de danske familiesammenføringsregler, der lagde sig hindrende i vejen, idet parrets samlede tilknytning til Danmark ikke var så stor som til USA.

Familien har boet mange år i USA, Cambodia og Taiwan. Frederikke Tu har tidligere været bosat i Holland og Chile.

Nye krav til familiesammenføring med ægtefælle Danskerens sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

Danskerens erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.

Danskerens uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

Udlændingens sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

Udlændingens erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.

Udlændingens uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse. Vis mere

Siden afvisningen sidste år har parret måttet tage ophold i Sverige i seks måneder, og først i sidste måned kunne de bosætte sig i Danmark. I Farum. Tæt på drengene.

Det skyldes, at de efter en periode i Sverige juridisk kan opfattes som vandrende EU-arbejdskraft – og som sådan må man gerne flytte med ægtefælle over EU-landsgrænserne.

Deres tilladelser til at bo i Danmark er dog ikke endelig i hus endnu, understreger Frederikke Tu.

Nye regler om familiesammenføring

Men de danske regler, der fældede Frederikke Tus flytteplaner sidste år, bliver dog snart lavet om.

Onsdag indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om nye regler for ægtefællesammenføring, som skifter tilknytningskravet ud med seks nye krav til, at parret blandt andet skal kunne klare sig både sprogligt og jobmæssigt.

»Det er bestemt ikke blevet lettere helt generelt at få familiesammenføring, men måske kunne vi godt have klaret de nye krav, hvis de havde været i effekt sidste år. Det ville kræve, at vi kunne dokumentere alt om job og uddannelse på en måde, der kunne godkendes af de danske myndigheder«, siger Frederikke Tu.

Kattelem forsvandt

I det sidste års tid har familiesammenføringsreglerne her i landet været ekstraordinært skrappe, efter at Danmark måtte opgive den såkaldte 26 års regel, som var en kattelem i tilknytningskravet for alle, der har boet i landet i 26 år eller mere. 26 års reglen blev skrottet af regeringen på grund af en dom for diskrimination ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Frederikke Tu er bekymret over Danmarks fortsat svære adgangskrav, når udlandsdanskere vender hjem med deres udenlandske ægtefæller. Hun er selvstændig erhvervsdrivende og hendes mand er ingeniør.

»Det har været meget stressende og sværere end forventet at få lov at komme ind i Danmark via Sverige«.