Finanskrisen har sat sig i blodet: Vi svømmer i penge, men vi går ikke amok i store biler, rejser og tøj

Zineb el Rhazoui var på ferie, da medarbejderne på det franske satiremagasin Charlie Hebdo blev angrebet af terrorister 7. januar 2015. To maskerede mænd bevæbnet med automatvåben trængte ind i magasinets lokaler i Paris, hvor de dræbte 13 og sårede 11 i en islamistisk terroraktion. Zineb el Rhazoui var ansat som journalist og satiriker på Charlie Hebdo og fløj straks hjem for at være med til at lave det første nummer af Charlie Hebdo efter angrebet. Så snart magasinet udkom, stod hun øverst på jihadisternes dødsliste.

I dag lever hun under døgnbeskyttelse og har måttet opgive sin journalistiske karriere. I stedet rejser hun verden rundt for at fortsætte kampen for ytringsfriheden, som kostede hendes kollegaer livet. Mens hun er i København, følges hun af både de franske agenter og PET, fra hun lander, til hun letter igen. Hun er et menneske, man skal passe på.

»I starten var det svært for mig at finde ud at, om jeg var terroroffer eller -overlever. For mig var ofrene mine kolleger, som blev dræbt. De overlevende var dem, som var til stede, og jeg var jo slet ikke på redaktionen den dag. Så jeg var ingen af delene. Men jeg følte mig skyldig i lang tid efter, fordi jeg overlevede. Det var først efter hjælp fra psykologerne, at jeg indså, at jeg er heldig at være her i dag. Derfor føler jeg, at jeg har pligt til at blive ved med at ytre mig om, hvad der skete, og forsvare de værdier, som mine venner blev dræbt for«.

»Der var mange mennesker, som spurgte os, hvorfor vi risikerede vores liv for sådan en detalje. Vores svar var, at det handlede ikke om en detalje. Det var jo lige netop der, grænsen mellem civilisationen og barbari blev trukket. Og det var meget vigtigt. Når der findes mennesker rundtom på kloden, som er i stand til at slå ihjel på grund af en tegning, er det vores pligt som journalister at blive ved med at tegne den tegning og bryde det tabu. Jeg bliver ked at se, at de fleste journalister er kujoner i dag. Ikke den enkelte journalist, men de, der er med til at bestemme i medierne. Hvis alle medierne havde været modige i 2006, da hele debatten om Muhammed-tegningerne begyndte her i Danmark, hvis de havde taget deres ansvar på sig og insisteret på at gøre deres pligt og bragt Jyllands-Postens tegninger, ville tingene have set helt anderledes ud i dag. Det manglende mod vil altid lede os frem til mere vold og mere krig, det vil aldrig lede os frem til fred og fordragelighed«.