Færre danskere bliver skilt - flere bliver gift Det er blevet nemmere og hurtigere at blive skilt, og der har været frygt for, at det ville få antallet af skilsmisser til at stige. Men nu viser nye tal, at færre bliver skilt.

Mens partierne på Christiansborg diskuterer, om lynskilsmisser skal afskaffes, så dropper flere ægtepar skilsmissen, og samtidig er der flere, der lover hinanden troskab.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Sidste år blev 15.265 ægtepar skilt, det er et fald på 11 procent i forhold til året før, hvor antallet var 17.222.

I øjeblikket forhandler partierne om en ny skilsmisselov, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er gået sammen for at få genindført en seperationsperiode, inden et ægtepar kan blive skilt.

Siden 2013 har det været muligt at få en straks-skilsmisse, hvor man ikke behøver at gennemgå en seksmåneders separation, men blot udfylde en blanket og betale et gebyr.

Inden indførelsen af de hurtige skilsmisser advarede modstandere om, at det ville medføre en kraftig stigning i antallet af skilsmisser. Og der var da også en stor stigning i både 2013 og 2014. Men nu er antallet faldet igen og er altså på samme niveau som årene inden muligheden for en lynskilsmisse.

Man ved, at en skilsmisse er en bekostelig ting for en selv som voksen, men også kan være det for ens børn Søren Marcussen

Flere fik råd til at blive skilt

Hos Center for Familieudvikling, der er en uafhængig nonprofit organisation, fortæller Søren Marcussen, der er seniorkonsulent i skilsmisseafdelingen, at en af årsagerne til de mange skilsmisser i 2013 og 2014 kan være, at flere simpelthen fik råd til at blive skilt.

»Lige efter finanskrisen talte man om, at krisen havde holdt lidt igen på skilsmisser. Så de, der skulle skille sig af med et hus, har måske holdt lidt igen

En forklaring på det faldende antal skilsmisser kan være, at der har været en øget opmærksomhed på skilsmisser, fortæller Søren Marcussen. Han oplever, at det især er historier om højkonfliktskilsmisser, der har været i medierne, og det er med til, at folk bliver mere opmærksomme på de negative effekter og belastningen, der er for både børn og voksne.

»Det kan betyde, man tænker sig godt om en ekstra gang. Og at man ved, at en skilsmisse er en bekostelig ting for en selv som voksen, men også kan være det for ens børn«, siger Søren Marcussen.

En anden årsag kan også være, at der gennem flere år har været en tendens til en mere individualistisk tilgang til livet, hvor ens egen trivsel kom kommer forud for betydningen af ens relationer. Søren Marcussen forklarer, at i lykke- og trivselsforskningen i dag er man meget optaget af, at sunde og trygge relationer har stor indflydelse på individets trivsel og robusthed.

»Måske kan der være en tendens til, at den mere individualistiske tilgang bliver udfordret af den revolutionære forståelse af, hvor betydningsfuldt det er for os mennesker at være i sunde og gode relationer« siger Søren Marcussen.

Der er også sket en udvikling i antallet af vielser. I 2017 var der 31.777 par, der gav deres troskabsløfter til hinanden, det er over tusind flere vielser end året før, hvor præsten 30.767 gange sagde 'til døden jer skiller'.