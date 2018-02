FN får hård kritik fra uventet kant Landene har for meget magt i FN, og det blokerer for hjælp til konflikter, mener Christian Friis Bach, der havde en høj position i organisationen. FN forstår kritikken.

FN er handlingslammet og ude af stand til at lede, mener Christian Friis Bach, der indtil sidste sommer fungerede som undergeneralsekretær i FN-organisation UNECE. I et interview med Politiken sætter han for første gang ord på sin tid i FN’s ledelse.

Han mener, at medlemslandene har for meget magt og blokerer for alt fra mindre ting som en fornyelse af hjemmesider tilstore internationale konflikter.Derfor er der et behov for at sætte FN fri.

»Når medlemslandene og bureaukratiet har været der, så er der meget lidt plads til ledelse, og det er jo det, man skal have gjort op med, hvis man for alvor skal have et effektivt FN-system«, siger Christian Friis Bach, der i dag er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Konsekvensen er, at FN ikke kan løse konflikter i flere af verdens brændpunkter. Han nævner krisen i Syrien og Ukraine som eksempler. Underorganisationer i FN har ikke haft mulighed for at hjælpe tilstrækkeligt, fordi de 193 medlemslande mikrostyrer ledelsen. Han mener ikke, at medlemslandene handler i pagtens ånd, når de ikke giver FN mulighed for at spille en større rolle i de store konflikter.

»Det er virkelig en skamplet at se, hvordan Sikkerhedsrådet har håndteret de kriser, der har været i løbet af de sidste par år«, siger Christian Friis Bach.

Socialdemokratiet vil i et nyt asyludspil igen åbne for kvoteflygtninge fra FN, og det fremhæver Friis Bach som en positiv mulighed. For hvis organisationen bestemmer fordelingsnøglen, kan det givelederne den magt, han efterlyser. Resten af partiets udspil kalder han for »misforstået« og imod FN’s retningslinjer.

I december sidste år fremlagde organisationens generalsekretær, António Guterres, et forslag til en reform, så medlemslandene bliver frataget noget af den magt, de har fået gennem årene, og den bliver tilbageført til de daglige ledere.

Farhan Haq er talsperson for generalsekretæren, og han anerkender Christian Friis Bachs kritik.

»Det er en valid kritik. Det står klart for de fleste, at vi har brug for at tilpasse os. Men den indsats har vi allerede gang i, og vi kommer til at tilpasse os. Det er hr-reformen også et godt eksempel på. Men i sidste ende kan FN kun være så effektivt, som medlemsstaterne tillader det at være«, siger han.

Kristoffer Nilaus Tarp er leder af konsulentbureauet Concord Consulting, der specialiserer sig i FN-spørgsmål. Han mener ikke, at reformen kan løse problemet:

»Alle verdens lande er med i underorganisationernes bestyrelse og er pjattede med at detaljestyre FN. Det gør, at man som leder har meget lidt handlerum. Man kan ikke få indført hurtige beslutninger. Det tvivler jeg på for alvor kan ændre sig. Man kan måske skrue på nogle håndtag, og Guterres er sikkert i gang med at finde ud af hvordan. Men der er røde linjer«.

Vigtig kritik

Generalsekretær i udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, Mie Roesdahl, har arbejdet sammen med flere FN-organisationer, og hun er enig i Christian Friis Bachs kritikpunkter.

»FN er en vigtig organisation, fordi den kan samle verdens lande. Men FN har ofte udfordringer med bl.a. at være fleksibelt nok til at støtte og samarbejde med civilsamfundsorganisationer. Det er vigtigt ikke bare at flytte flere penge til FN-organisationerne uden at bruge krudt på at få dem til at fungere bedre«, siger hun.

Professor i international politik på Københavns Universitet, Ole Wæver, mener, at Christian Friis Bach rejser en »vigtig« kritik.

»Hvor Danmark andre steder opfattes som lille og marginalt, er vi ret store i FN. Vi skal udnytte den position, og derfor er det godt, at Christian Friis Bach siger sådan noget, for vi har mulighed for at påvirke tingene. Der bliver lyttet til os«.