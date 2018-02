Prins Henriks båre er ankommet til Christiansborg Slotskirke

FOR ABONNENTER

Skandalen, som russerne straks har døbt Rybkagate, handler om escortpiger, en milliardær, lystyachten ’Elden’, en viceministerpræsident, korruption og forbindelser til både Ruslands præsident, Vladimir Putin, og – måske, måske – den amerikanske præsident, Donald Trumps, nærmeste hjælpere i valgkampen 2016.

Nå, ja. Så skal det også lige tilføjes, at det statslige russiske tv- og it-nævn Roskomnadsor for at lægge låg på sagen har bedt om at få fjernet 7 indslag fra YouTube og 14 fra Instagram. Samt strøget indslag på en række mindre net- og papiravisers hjemmesider. Efter alt at dømme en helt igennem forgæves indsats. Mindst 4 millioner russere havde nået at se en eller flere videoer om Rybkagate, inden Facebook-ejede Instagram som den første gav efter forleden.

Escortpigen hedder Nastja Rybka, er 21 år, og var, siger hun selv, den 50-årige russiske aluminiums- og minebaron Oleg Deripaskas ledsager et års tid. Den unge hviderussiske kvinde, der kalder sig selv ’milliardærjæger’, var sidste år foretagsom nok til, ud over at lægge en mængde opslag på Instagram og YouTube, også at udgive en lille ’Dagbog om at forføre en milliardær’.

Den fik oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, 41, og hans folk øje på, fordi Nastja Rybka sammen med flere andre udfordrende kvinder i september 2017 havde gennemført en slags angreb på hans kontor og senere meget sporadisk dækket af tekstil lavede en støtteaktion for den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein – ’Harvey, du er en rigtig mand’ – ved USA’s ambassade i Moskva.