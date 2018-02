Influenzapatienter fylder på landets hospitaler Sammen med vintervejret har influenzaen lagt sig over Danmark, og flere hospitaler og læger melder om pres på hospitalerne.

Der er ikke erklæret epidemi, men for læger, sygeplejersker og hospitaler ligner det: Både jyske og sjællandske sygehuse melder om travlhed og nyåbnede nødafdelinger med influenza-patienter, og på hospitaler landet over er hoveder, computere og ekstrasenge taget i brug i bestræbelserne på at skrue isolationskrævende influenzapatienter indenfor.

»Der er virkelig pres på. Vi må flytte andre patienter ud på gangene og lade influenzasmittede mænd og kvinder ligge sammen nogle steder«, siger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni fra Aalborg Universitetshospital.

Hospitalet har for nylig åbnet 13 ekstra senge i Aalborg og Hobro som direkte følge af influenzaen, og det kan knibe med at bemande alle afdelinger:

»Vi er dobbelt ramt: Samtidig med at vi får flere patienter ind, får vores eget personale også influenza, og også på de vikarkontorer, vi skal bemande fra, er der tyndet ud på grund af influenza«, siger direktøren.

Hun har selv »været nede et par dage« og kan forsikre om, at selv om det især er ældre og svagelige, der er udsatte og kommer ind med vejrtrækningsproblemer, bliver også ellers almindeligt sunde og raske mennesker »faktisk rigtig syge«.

Det nordjyske hospital har patienter med både influenza A og B, og da de må hverken ligge på stue med hinanden eller med andre patienter på grund af smittefare, giver det problemer med at finde senge.

»Alle influenza-ramte skal isoleres, men influenza-B-patienter må ikke ligge sammen med influenza-A-patienter, og da vi ikke kun har enestuer, har vi et større logistikproblem«, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

»Patienter skal ikke frygte at kommer her. Det er ikke kaos. Men vi bruger en masse ressourcer på at flytte rundt på folk«.

Også Nordsjællands Hospital mærker influenzaen med ventetider i især Akutmodtagelsen, hvor alle patienter kommer ind. Hospitalet har for tiden skruet ned for de ambulante behandlinger.

»Vi løber rigtig stærkt i øjeblikket, og i den ellers stille vinterferieuge har alle afdelinger måttet indkalde ekstrapersonale«, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth i en pressemeddelelse.

Også Regionshospitalet Randers oplever høj belægning, og hospitalet har åbnet nye sengepladser på grund af de mange luftvejsinfektioner og mange influenzatilfælde. Ifølge Dagens Medicin har hospitalet derfor skrevet til alle praktiserende læger i oplandet og bedt dem om nøje at vurdere, om indlæggelse er nødvendig eller eventuelt kan erstattes med for eksempel et besøg af geriatrisk team eller et ambulatoriebesøg.

Statens Serum Institut har ikke meldt om influenza-epidemi, og kurven over instituttets ugentlige opgørelse holder sig inden for 'middel'. Men den er på sit hidtil højeste i denne efterårs- og vintersæson, og hører blandt de tre højeste i de seneste seks sæsoner.