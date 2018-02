Anklager om aftalt spil i udvælgelsen af leverandør til Sundhedsplatformen Det sjællandske hospitalsvæsen ændrede spilleregler undervejs, da amerikansk koncern og Novo-ejet selskab vandt omstridt it-projekt trods det klart dyreste bud.

Kritikken er regnet ned over Region Hovedstaden og Region Sjællands fælles it-projekt Sundhedsplatformen, der skulle sikre 2,5 millioner borgere bedre behandling og lette arbejdet for 44.000 hospitalsansatte i Østdanmark.

Nu viser hidtil ukendte dokumenter, at det gik alt andet end stille af, da den amerikanske it-koncern Epic og det delvist Novo-ejede firma NNIT i 2013 vandt milliardordren.

Selv om de to partnere præsenterede et tilbud, der var over 200 millioner kroner dyrere i samlede omkostninger, blev de valgt som det »økonomisk mest fordelagtige«. Undervejs blev spillereglerne ændret, så økonomi fik mindre betydning.

Det fik en af konkurrenterne til at klage over aftalt spil, viser en aktindsigt.

It-selskabet Cerner mente, at Epic og NNIT havde en »uberettiget konkurrencefordel«.

Konkret blev der klaget over to forhold: at regionerne havde lagt for lidt vægt på pris, og at Region Hovedstadens øverste it-direktør indtil 2011, Jan Kold, nu arbejdede for NNIT.

Ifølge klagen havde Kold haft en særlig adgang til sin tidligere kollega, Claus Balslev, der var regionernes programchef for Sundhedsplatformen. Det fremgik blandt andet af en korrespondance mellem de to under udbudsprocessen:

»Og så den mere uofficielle mail ... Kæmpe tillykke – det er noget af en milepæl du hev i land der – det er godt gået!«, skrev Balslev til sin forhenværende chef i regionen.

I dag er både Jan Kold og Claus Balslev ansat hos NNIT, der arbejder sammen med det amerikanske selskab Epic om Sundhedsplatformen. Begge afviser over for Politiken, at de på nogen måde har været med til at give deres nuværende arbejdsgiver en konkurrencefordel.

Konkurrenten Cerners protest blev lukket med et forlig i 2014 ved Klagenævnet for Udbud, men advokaterne på begge sider mente, at de ville have fået medhold ved en realitetsbehandling.

Tilbage står nu spørgsmålet, hvorfor de to regioner ændrede på vægtningen, efter priserne var kendt, så økonomien betød mindre for valget af Sundhedsplatformen.

Hertil udtaler Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden og blandt de øverste ansvarlige for it-projektet, som har ført til en markant fald i hospitalernes produktivitet:

»I løbet af udbudsprocessen bliver det klart, at funktionalitet og implementering er vigtigere end pris«.

I en mail skriver Svend Hartling videre, at han stadig »står fuldt og helt inde for«, at regionerne valgte det »økonomisk mest fordelagtige« tilbud.

Sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Kræftens Bekæmpelse har fulgt sagen tæt og vidste godt, at Epic og NNIT’s tilbud var dyrest.

»Men det er helt nyt for mig, at det var så meget dyrere, og at regionerne ændrede på vægtningen af økonomien. Jeg forstår ikke, hvordan det lade sig gøre«, siger han.