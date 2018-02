Storkonflikt lurer: Ikke udsigt til aftale om arbejdstid og lønninger Det bliver efterhånden svært at se en aftale for sig, vurderer en af overenkomstforløbets chefforhandlere. Han understreger, at »i forhandlinger kan alt ske«, men ser flere tegn på storkonflikt end forlig.

Den låste situation mellem arbejdsgivere og offentligt ansatte er nu spidset så meget til, at en af chefforhandlerne, FOA-formand og næstformand for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, Dennis Kristensen, »har svært ved at se en aftale for sig«.

Alt kan ske i forhandlinger, understreger han, men sker der ikke noget drastisk, rykker en storkonflikt meget tæt på:

»Det her kommer mere og mere til at ligne noget, hvor det bliver rigtig svært at se en aftale for sig«, siger Dennis Kristensen til Politiken.

I forhandlingerne om overenskomst for 750.000 offentligt ansatte er tre temaer i spil: Løn. Betalt frokostpause. Og lærernes arbejdstid.

Hvad skændes de om? De offentligt ansattes overenkomstforhandlinger Der forhandles om nye overenskomster for 750.000 ansatte i stat, regioner og kommuner. Især tre temaer er i spil: Lønnen: Striden står om, hvorvidt de offentligt ansatte er steget mere i løn end privatansatte. Lønnen skal stige i samme takt, men arbejdsgiverne mener, at de offentligt ansatte har fået for meget, og at de skal afdrage beløbet. De ansatte mener, at præmissen er forkert, og at den økonomiske krise nu er overstået, så der er plads til lønstigning. Betalt frokostpause: Arbejdsgiverne vil tage et opgør om den betalte pause, som de kalder et personalegode, der kan afskaffes lokalt. På den måde kan arbejdsgiverne hente fem gange en halv time hver uge. De ansatte siger, at det hører hjemme i overenskomsten. Lærernes arbejdstid: Efter den langvarige lærerkonflikt og et regeringsindgreb i 2013 blev lærernes arbejdstid reguleret ved lov, og heller ikke ved overenkomstforhandlingerne i 2015 blev der indgået aftale. Lærerne ønsker en aftale. Blandt andet ønsker de årsnormen for arbejdstimer erstattet af et ugentligt eller månedligt loft over antallet af arbejdstimer. Arbejdsgiverne siger, at det vil give administrativt bøvl. Organisationerne for statsligt, regionalt og kommunalt ansatte bakker lærerne op. De har tidligt i forhandlingsforløbet indgået en musketer-ed med lærerne om ikke selv at ville forhandle, før der er udsigt til, at lærerne kan få forhandlet en aftale på plads. Vis mere

I disse timer forhandles, mens de andre forhandlinger ligger stille, om de statsansattes løn og dermed om den ramme, der kommer til at ligge under hele området. Lønnen er den store knast, understreger Politikens kilder, og Dennis Kristensen taler om lønnen som en »undervandsbombe« under samtlige forhandlinger om offentligt ansatte:

»Arbejdsgiverne siger, at vi har fået for meget i løn i forhold til de privat ansatte, og at vi skal afdrage det. Vi fastholder, at der er tale om en parallel lønudvikling, og at vi ikke kan se, at offentligt ansatte ikke skal have andel i den velstandsudvikling, som nu er i gang«, siger han.

Krisen er ovre

»Efter tre kriseforlig i 2011, 2013 og 2015 er vi nu ude af den økonomiske krise. Det er svært at se, hvorfor offentligt ansatte skulle have en stærkt begrænset lønstigning i forhold til alle andre - så lige nu ser det meget svært ud«.

Hvem vinder og taber ved en eventuel storkonflikt?

»Det afhænger først af, hvem der iværksætter konflikten. Om organisationerne varsler strejke, eller arbejdsgiverne varsler lockout. Dernæst afhænger det af, om arbejdsgiverne ved en lockout vil lade den blive så omfattende som med lærerne eller vil gøre, som vi har tradition for: At lade en kontrolleret del af arbejdsstyrken indgå i en konflikt«, siger Dennis Kristensen.

»Men hvis vi får en omfattende lockout, og KL involverer alle områder på nær et nødberedskab, er det klart, at velfærdssamfundet og borgerne vil blive voldsomt berørt«.

Ender det med politisk indgreb, kan det i Dennis Kristensens optik komme til at ligne situationen fra 2013, hvor »stat, regioner og kommuner blandede kasketterne som lovgivere og forhandlere«.

»Sker det, vil vi tabe. Bliver det en regulær armlægning mellem parterne, er chancerne fifty-fifty«, vurderer han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra borgmester Michael Ziegler, chefforhandleren for KL, der sidder over for Dennis Kristensen i forhandlingerne.

Fristen for forhandlinger er 28. februar. Herefter kan begge parter varsle konflikt.