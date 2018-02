Politikere kræver redegørelse om omstridt it-affære

Politiken kunne i dag afdække, hvordan Region Hovedstaden og Region Sjælland besluttede at investere et milliardbeløb i tilbuddet fra den amerikanske it-gigant Epic og det delvist Novo-ejede selskab NNIT, selv om det var over 200 millioner kroner dyrere i samlede omkostninger end konkurrenternes. Under udbudsprocessen blev der stillet på vægten, så økonomi kom til at spille en mindre rolle.

Venstres regionsmedlem Martin Geertsen vil i første omgang bede embedsværket om en redegørelse, men han er åben over for at lade sagen undersøge af en uvildig advokat.

»Måske var der før i tiden en tendens til at kigge for meget på pris og for lidt på funktionalitet ved offentlige indkøb. Men man kan mildt sagt diskutere, om Sundhedsplatformen har virket godt nok i forhold til prisen«, siger Martin Geertsen.

Radikale Venstres Karin Friis Bach synes det lyder »meget underligt«, at regionen kan ændre i udbudsreglerne, efter priserne er kendt, og vil samtidig spørge ind til, om der kan have været habilitetsproblemer.

To tidligere kolleger i Region Hovedstaden repræsenterede således byder og udbyder under udbudsprocessen og arbejder i dag begge for NNIT – den danske underleverandør til Sundhedsplatformen.

Liberal Alliances Jacob Rosenberg tør ikke konkludere, at der har været urent trav, fordi to nøgleansatte har skiftet job til en af leverandørerne.

»Men det lugter lidt, og det forekommer mig især ejendommeligt, hvordan administrationen kan ændre i udbudskravene, efter tilbuddene fra firmaerne er blevet åbnet«, siger han.

Da et stort flertal i 2013 stemte for at købe Sundhedsplatformen af Epic og NNIT, blev det begrundet med, at det var »det økonomisk mest fordelagtige« tilbud.

Ifølge administrationen ville it-systemet tjene sig hjem i løbet af maksimalt 11 år, men foreløbig har det ført til et markant fald i hospitalernes produktivitet.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling fastholder i en mail til Politiken, at regionerne i Østdanmark valgte det økonomisk mest fordelagtige tilbud, når systemets funktionalitet, implementering og teknik tages med i betragtning. Alt under udbuddet foregik fair og ordentligt, forsikrer koncerndirektøren.

Men det giver DF’s Henrik Thorup ikke så meget for. Som det eneste i Region Hovedstaden stemte hans parti i 2013 imod beslutningen om at investere i et amerikansk system.

»Foreløbig er patienterne og hospitalerne er blevet sorteper i spillet om Sundhedsplatformen«, siger han.