Stort fald i tip om radikaliserede i fængsler

Det kan koste fra 0 til 500 kroner i gebyrer at være kunde i en bank.

Det viser en helt ny undersøgelse fra det private firma Mybanker.dk, som har skabt en forretning ud af at sammenligne priser i bankverdenen.

Nogle bankkunder betaler blandt andet for at overføre penge fra et pengeinstitut til et andet, at have Visa/Dankort eller at have netbank. For andre er det gratis. Udover gebyrerne kan der være store forskelle på, hvad den enkelte kunde betaler i renter og låneomkostninger.

Men mange bankkunder kan undgå gebyrer og unødvendigt høje renter, hvis de enten skifter bank eller går kritisk til den bank, de allerede har. For der findes faktisk banker, som gerne vil sætte gebyrer og renter ned for at hente nye kunder, oplyser Ulrik Marschall, kommunikationschef i Mybanker.dk.