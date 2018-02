Influenzaen fylder venteværelser og sygehuse: »Vi har ikke sengestuer nok til alle patienter« Syge patienter isoleres og laboratoriet arbejder på højdrift på Aalborg Universitetshospital, hvor influenzaen er ved at peake.

Influenzaepidemien begyndte at stikke sit grimme hoved frem i slutningen af januar på Aalborg Universitetshospital og har siden medført en hverdag, hvor andre opgaver er sat til side for at skabe tid og plads til de alvorligt syge patienter.

Det fortæller ledende overlæge og professor ved hospitalets infektionsmedicinske afdeling, Henrik Nielsen.

»Vi har ikke sengestuer nok til alle patienter, og personalet må tilse langt flere patienter, end de er normeret til, og end det, som vi har planlagt med, så det er ikke helt tilfredsstillende for hverken patienterne eller personalet«, siger Henrik Nielsen.

I dag har der for eksempel været 25 patienter i stedet for de planlagte 18 til tre vagtsatte læger. For at skabe tid er alt, hvad der hedder langsigtede projekter, sat i bero, planlagte patienter må sættes på pause, alle møder udsættes og uddannelse af studerende må vente.

I de relativt sjældne tilfælde, hvor influenza rammer så hårdt, at den syge må indlægges, er sygdommen ikke til at spøge med.

»Folk er virkelig syge. De kan have voldsomt stærke smerter, og deres almene tilstand er påvirket, så de er energiløse og ikke kan spise eller drikke, har svært ved at tale og sanse og i det hele taget slet ikke er sig selv. Det kan en influenza godt gøre i sig selv«, siger Henrik Nielsen.

Andre patienter kommer ind, fordi andre infektioner som for eksempel lungebetændelse er kommet til efter influenzaen. Influenza kan være dødelig, typisk hvis den støder til oven i andre sygdomme eller hvis en person er alvorligt svækket i forvejen.

Patienter kommer på enestue

Når en feberramt person kommer ind med noget, der kunne minde om influenza, så kommer personen i isolation. Det betyder enestue, og at personalet bruger masker og andre værn for at undgå at sprede smitten.

Imens arbejder laboratoriet med at teste, hvilken type influenza patienten lider af.

»Vi bruger en test, der går meget hurtigt og er lidt dyrere. For så snart det er afklaret, om en person har influenza B, så kan vedkommende dele stue med en anden med samme type. Og så kan vi frigøre plads til flere patienter«, fortæller Henrik Nielsen.

Det øgede pres på afdelingen bliver ikke mindre af, at også personalet lægger sig syge med influenza. I det hele taget får den kraftige epidemi overlægen til at overveje den kapacitet, der er på hospitalet.

»Det afspejler jo, at vi resten af året allerede har brugt vores kræfter helt ud til kanten. Der er ingen reserver nogle steder«, siger Henrik Nielsen.

Han håber, at influenzaepidemien topper i denne uge.

»Hvis den følger de normale kurver, så er der cirka tre aktive uger endnu, og vil det begynde at gå nedad, og midt i marts skulle det gerne være tydeligt, at nu er den ved at fases ud«, siger Henrik Nielsen.

Vaccinen beskytter ikke

Presset på sygehusene er så stort, at flere af dem nu har bedt de praktiserende læger om ikke at indlægge flere influenzapatienter. Det fortæller Birgitte Ries Møller, der er praktiserende læge i Odense. Hun mærker selv presset i sin klinik, hvor der i øjeblikket kommer 10-12 patienter om dagen med de samme symptomer.

Hun forklarer, at det især er hoste, hovedpine og ømhed i hele kroppen, patienterne kommer med. De fleste døjer med det i en uges tid, men der er ikke noget at bekymre sig over, da det ikke er en farlig influenza.