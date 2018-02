Majsmarker lokker hærgende gæs til at blive i Danmark vinteren over De danske majsmarker lokker massevis af gæs til landet. Det giver landmændene problemer, da de skrappende fugle ødelægger deres marker.

Antallet af gæs i Danmark er steget markant, og mange landmænd er godt trætte af fuglene, der ødelægger deres marker. Samtidig er det deres marker, der er en af årsagerne til, at der er kommet så mange gæs flyvende til Danmark.

»Hvor gæssene normalt ville flyve videre, når vinteren ramte, så bliver mange af gæssene i landet. Og det skaber problemer for landmændene«, fortæller Jesper Madsen, der er professor i vildtøkologi ved Aarhus Universitet.

Han er en af forskerne bag en ny undersøgelse, der har analyseret 25 års observationer af gæs.

Det er blandt andet et stigende antal majsmarker, der er med til at lokke gæssene til landet. Landbrugsarealet med majs er tidoblet de seneste årtier. Markerne høstes senere på året end andre afgrøder, og selv om man høster effektivt, så falder der masser af majskolber af, som ligger tilbage på jorden. Og da majs er en god kilde til at dække de store fugles energibehov, har de mange marker gjort det nemmere for gæssene at overleve vinteren i Danmark.

De trak fra den ene lokalitet til den anden og havde en årsrytme, som man nærmest kunne stille uret efter, hvornår de kom, og hvornår de trak væk igen Jesper Madsen

For 10 år siden blev syv procent af de kortnæbbede gæs i Danmark vinteren over, nu er det cirka halvdelen. Den hurtige stigning viser, at gæssene nemt har tilpasset sig forholdene og ændret på deres adfærd. Og gæssenes hurtige tilpasningsevne har overrasket forskerne.

»Vi har længe haft den opfattelse af, at gæs er meget stedtrofaste. At de trak fra den ene lokalitet til den anden og havde en årsrytme, som man nærmest kunne stille uret efter«, fortæller professoren fra Aarhus Universitet.

Klimaforandringer har også haft betydning for den store tilstrømning af gæs. De milde vintre i Danmark giver dem adgang til et rigt spisekammer i landbrugslandskabet, og gør det nemmere for dem at overleve. Fuglene har også fået mulighed for at yngle tidligere.

Hvis bestanden bliver ved med at vokse, så kan det udvikle sig dramatisk Jesper Madsen

Flere europæiske lande, som har problemer med det stigende antal gæs, er gået sammen om at finde løsninger til at begrænse antallet. Det kan nemlig give store problemer, hvis bestanden bliver for stor.

»Vi ser toppen af isbjerget af problemerne nu. Men hvis bestanden bliver ved med at vokse, kan det udvikle sig dramatisk. Det vil betyde endnu flere markskader, der kan føre til, at gæssene ødelægger vegetationen på de arktiske ynglepladser, bland andet på Svalbard« lyder meldingen fra Jesper Madsen.

Det er dog nogen, der har haft glæde af de mange skrattende fugle.

»Jægerne har glæde af det. Deres udbytte er steget stort gennem de seneste år. De har virkelig fået fornøjelse ud af det her«, siger Jesper Madsen.

Han peger på, at en af de ting, man kan gøre for at holde bestanden af gæs nede, er, at give jægerne bedre jagtmuligheder.