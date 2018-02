Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Minister: Kritiseret liste over fredninger skal revideres Som reaktion på den kritik af den officielle danske liste over naturfredninger, der blev rejst i Politiken fredag, bebuder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at listen vil blive revideret.

Listen over naturfredninger i Danmark vil blive gennemgået og opdateret, efter at der i en artikel og i Kroniken i Politiken fredag blev rejst kritik af listen. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Listen blev udarbejdet i 2010, og den er grundlag for Danmarks indberetninger til EU's og FN's databaser, der blandt andet bruges til at overvåge, om lande gør fremskridt i forhold til forskellige FN-mål indenfor natur og biodiversitet. Læs også: Danmarks officielle opgørelse af fredninger roder På listen er fredningerne opdelt efter de internationale kriterier for naturfredninger. Den er blandt andet renset for fredninger af enkelttræer, alléer, stengærder og mindesten, fordi de ikke lever op til kriterierne, skrev miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til Folketinget i november 2017. En aktindsigt i listen har imidlertid afsløret, at der stadig optræder både enkelttræer og -sten på listen. Det er, som der altså også stod i svaret, ikke i overensstemmelse med de internationale kriterier, som drejer sig om fredede landskaber, levesteder og arter. Der er også en del gravhøje på listen. Andre fredninger er anført i kategorier, hvor de klart ikke opfylder kriterierne. Det gælder for eksempel Skallingen i Sydvestjylland, der er opført som 'naturreservat'. Ifølge den internationale organisation for naturbevarelse, IUCN, som står bag kriterierne, må der ikke være almindelig offentlig adgang til et naturreservat, og det skal udvikle sig uden menneskelig indgriben. Skallingen har veje og p-pladser og besøges hvert år af mange tusinde mennesker. Desuden afgræsses området. Mange af fejlene optræder også i EU's og FN's databaser. Læs også: Forfatter og gårdejer: Miljøministeriet praler af antallet af naturfredninger. Men det meste er rent opspind Kritikken blev rejst af journalist og forfatter Kjeld Hansen i Kroniken. Han blev bakket op af blandt andre WWF Verdensnaturfonden, hvor seniorbiolog Thor Hjarsen kaldte det »særdeles kritisk, hvis vi ikke kan stole på ministeriets tal og oplysninger om vores natur og biodiversitet«. Listen fra 2010 rummer 1.843 fredninger. Den »vil nu blive gennemgået og opdateret i dialog med« IUCN, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.