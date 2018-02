Studieture for chefer på businessclass, luksushotel og stripklub - du betaler Hvert år rejser de forskellige ledelser i de danske forsyningsselskaber til udlandet for at blive inspireret, besigtige anlæg og deltage i konferencer. En gennemgang af udgiftsbilag fra selskaberne viser, at store beløb er gået til dyre middage, byture, femstjernede hoteller og rejser med sightseeing.

De store neonreklamer og det oplyste glastag bader Fremont Street i centrum af Las Vegas i et kunstigt lys. Solen er for længst gået ned i den amerikanske ørkenby.

På den ene side af gaden sidder ’Vegas Vicki’ på en stol af glitrende neon med det ene ben højt hævet over menneskemængden. Hun er en af gadens mest kendte lysreklamer, og under hende bliver bogstaverne i et ganske særligt navn skiftevis fremhævet i hvid og lyserød neon: Glitter Gulch. En klub for gentlemen, hvor det ikke er enarmede tyveknægte eller blackjack, der løber med opmærksomheden. I det afdæmpede røde lys bag klubbens døre afslører de blanke metalpæle fra gulv til loft, hvad der adskiller denne klub fra gadens øvrige forlystelser.

Det er tirsdag 3. marts 2015, og Lars Therkildsen er taget til Las Vegas for at deltage i konferencen SAP HR2015. Han er direktør for Danmarks største kommunalt ejede forsyningsselskab, Hofor, og klokken 22.47 bliver hans Eurocard kørt gennem maskinen i stripklubbens bar. 547 kr. bliver trukket fra hans konto og siden refunderet af selskabet med hovedsæde i København.

Forsynings-selskaber De danske forsyningsselskaber har ansvaret for at give borgerne adgang til rent drikkevand, el, varme, bygas og andre former for forsyning. Nogle selskaber står også for at håndtere regn- og spildevand samt affald.Selskaberne var oprindelig offentligt ejet, men hovedparten blev i 2010 gjort til selvstændige selskaber, som dog stadig i langt de fleste tilfælde ejes af de kommuner, som de driver forsyningsvirksomhed i. Det skyldes, at en del af selskaberne har monopol på eksempelvis vand, fjernvarme og affald. Ifølge lovgivningen har selskaberne pligt til at sikre borgerne adgang til billig forsyning, og det ligger i selskabernes opdrag, at afstanden mellem selskab og borger skal være minimal.

Et par dage tidligere er Lars Therkildsen tjekket ind på det femstjernede hotel Bellagio, der med sit overdådige springvand ud til casinobyens hovedgade, The Strip, har ageret baggrundstæppe for talrige hollywoodfilm. Her overnatter han i seks nætter, selv om konferencen ifølge det officielle program kun har fire dages fagligt indhold. Da direktøren tager flyet tilbage mod Danmark, er prisen for rejsen i alt løbet op i lidt over 48.000 kr.

Rejsen er samtidig et eksempel på en kultur, der går igen hos flere danske forsyningsselskaber. De har ansvaret for at give danskerne adgang til rent drikkevand, el, varme, bygas samt at håndtere spildevand og affald.

Men en gennemgang af 45 kommunalt ejede forsyningsselskabers udgifter til rejser viser, at ekstravagante hoteller, fly på businessclass og byture i storbyer i og uden for Europa er almindelig praksis hos en række af selskaberne. Og i flere tilfælde nærmer udgifterne sig et niveau, som ifølge eksperter er på kant med loven.

De seneste 5 år har tæt på halvdelen af de 45 selskaber sendt medlemmer af bestyrelsen, ansatte og ledende medarbejdere på rejser til lande uden for Europa. Ogmindst 12af selskaberne har sagt god for rejser til en pris på 80.000 kr. eller derover, viser gennemgangen.

Rejser for 2,7 mio. kr.

Hos Hofor, der blandt andet leverer vand, fjernvarme og bygas til borgerne i otte kommuner i hovedstadsområdet, har man i årene fra 2011 til 2016 brugt lidt mere end 2,7 mio. kr. på udlandsrejser. Ud over Las Vegas har selskabet rejst til destinationer som Barcelona, Milano, Atlanta, Ottawa, Bruxelles og New Orleans.

Direktør Lars Therkildsen har ikke ønsket at stille op til et interview om sin rejse til Las Vegas, men skriver i en mail, at baggrunden for hans deltagelse i konferencen var, at Hofor skulle gentænke virksomhedens it-understøttelse og hr-aktiviteter. Han mener, at konferencen og den faglige sparring og erfaringsudveksling med andre virksomhedsledere gjorde rejsen »særdeles udbytterig for Hofor«.

Han afviser desuden blankt, at han har opholdt sig inde på stripklubben. Han skriver, at han sammen med to unavngivne forretningsforbindelser rundede en af dagene af med en drink, som de »købte i en bar på Fremont Street«.

»Vi sad ligesom mange andre ude på selve gaden ved et af gadens borde. Jeg har ikke hæftet mig ved, at vi sad ved en stripklub, da gaden i sig selv er et tæt mylder af mennesker og et virvar af barer, restauranter, lysreklamer m.v.«.

Politiken har forelagt Lars Therkildsens forklaring for den tidligere daglige leder af den nu hedengangne klub, Rudy Nino. Ifølge ham har stripklubben aldrig haft hverken udeservering eller borde på gaden.

»Den eneste måde, hvorpå man kunne få en drink med en kvittering, var at gå ind på klubben«, skriver Rudy Nino.

Han fortæller, at klubbens dansere gerne måtte tage kontakt til kunderne i den bar, hvor drinksene er købt, og da han bliver spurgt, om det var muligt at gå ind på stedet uden at opdage, hvilken type klub man opholdt sig på, svarer han:

»Hvis klubben var meget travl, og du var påvirket, tænker jeg, at det måske var muligt. Men normalt gik der en masse kvinder rundt med meget lidt tøj på. Og det var ikke så stor en klub«.

På bilagene fra Glitter Gulch står der ikke, hvad formålet med udgiften har været, eller at der har været to forretningsforbindelser med, som Lars Therkildsen forklarer. Det er ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, i strid med reglerne om bogføring.

Det er ud fra kvitteringen fra stripklubben heller ikke muligt at se, hvad der præcis er betalt for. Men hvis udgiften dækker over køb af drinks, som Lars Therkildsen forklarer, kan det være fuldt lovligt, såfremt formålet også er det, vurderer Sten Bønsing.

»Men omvendt må der ikke betales for noget, der ikke har med arbejdet at gøre, og som ikke er fagligt og arbejdsmæssigt begrundet. Der må ikke betales for det, man må kalde private udgifter, og der er tolerancetærsklen meget lav«, siger professoren.

Et moralsk spørgsmål

Uanset om der er tale om privat eller kommunalt ejede selskaber, er privatkøb som udgangspunkt ulovligt. Det vil altid kræve en konkret vurdering, ligesom det er tilfældet for forsyningsselskabernes generelle forbrug, da de er underlagt forskellige love og regler, alt efter om de forsyner danskerne med el, vand eller varme.

Fælles for dem er dog, at de har pligt til at sikre borgerne adgang til ’billig forsyning’ – en betegnelse, som går igen i de forskellige love. Derfor har selskaberne et ansvar for at forvalte forbrugernes penge bedst muligt, forklarer Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

»Selv om man kan have diskussionen, om selskaberne fuldstændig skal overholde de kommunale sparsommelighedsregler, er intentionen, at man skal udvise sparsommelighed«, siger han og forklarer, at det derfor er oplagt, at selskabernes forbrug kan sammenlignes med de retningslinjer, som gælder offentlige myndigheder – også i tilfælde, hvor det ikke er et lovkrav, at selskaberne følger dem.

Når selskabernes medarbejdere rejser ud og indlogerer sig på hotel, kan prisen per nat eksempelvis sammenlignes med statens takster for hotelovernatninger. Og når de sætter sig til bords for at spise middag, kan prisen holdes op imod statens takster for diæter til forplejning under rejser. Det vil typisk være omkring 500 kr. for alle måltider om dagen per person, forklarer professoren.

»Disse selskaber er reelt set en del af den offentlige sektor, og så bliver det også et moralsk spørgsmål om, hvad der er ordentlighed, og hvad der er rimeligt. Når man er en offentlig virksomhed, vil mange mene, at det er ordentlighed, at man opfører sig på samme måde, som det gælder for andre offentlige myndigheder – netop fordi det er regler, der beskriver det niveau, der vurderes som rimeligt«, siger Per Nikolaj Bukh.

Hos Hofor viser bilagsmaterialet, som Politiken har fået aktindsigt i, at rejsen til Las Vegas i 2015 ikke er den eneste gang, at selskabet har rejst dyrt på forbrugernes regning.

Der er blandt andet betalt for dyre middage i England, femstjernede hoteller i flere europæiske storbyer, og i 2014 opgraderede direktør Lars Therkildsen eksempelvis sin flybillet til businessclass i forbindelse med en rejse til Kuching i Malaysia. Alene opgraderingen kostede selskabet 10.450 kr.

På bytur i Polen

På den anden side af Storebæltsbroen har ledelsen i det kommunalt ejede affaldsselskab Odense Renovation, der står for indsamling og håndtering af affald i Odense Kommune, også betalt lidt ekstra for mere luksus på rejsen.

I september 2014 rejste selskabets direktør, Thomas B. Jørgensen, sammen med tre medarbejdere og et bestyrelsesmedlem til Polen, hvor de boede på det femstjernede Sheraton-hotel i feriebyen Sopot, ikke langt fra Gdansk.

Formålet med rejsen, der varede tre dage, var at deltage i indvielsen af en ny fabrik. Undervejs holdt deltagerne desuden et møde med en dansk forhandler om en skraldevogn, som selskabet var i færd med at købe.

Rejsebilagene viser, at den danske delegation aftenen inden indvielsen blev indlogeret på hotellet i Sopot og umiddelbart herefter gik ud for at drikke drinks. Byturen fortsatte til mindst klokken 4 om natten, hvor den sidste drinksregning blev betalt. I alt løb regningen for aftenens køb af blandt andet vodka, såkaldte paradisedrinks og lokale Tyskie-øl op i lidt over 2.000 kr. Vel at mærke inden rejsen for alvor var gået i gang.

Klokken 15.27 dagen efter genoptog deltagerne alkoholindtaget, denne gang med otte øl, fire mojitos, en sex on the beach og to gin i centrum af Gdansk, inden åbningen af den nye fabrik om aftenen blev markeret med en galla med festmiddag, underholdning og fest til klokken 4 om morgenen. Rejsen kostede 23.149 kr., svarende til en deltagerpris på 5.787 kr.

Ifølge Thomas B. Jørgensen besøgte deltagerne forhandleren af skraldevognen klokken 11.00 dagen efter ankomsten i Polen. Rejsedeltagerne skulle ifølge direktøren »sikre, at standarder indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø« blev overholdt, og derfor valgte man at kombinere rejsen med indvielsen af fabrikken, forklarer han.

Til spørgsmålet om, hvordan en bytur til klokken 4 om natten er foreneligt med at skulle op til mødet og indvielsen af den nye fabrik dagen efter, siger direktøren:

»Det gik meget godt. Sådan er det jo. Når vi er på arbejde, er vi på arbejde, når vi har fri, har vi fri«.

Hvis man går i seng ved 4-tiden, kan man så godt være frisk og veludhvilet til morgenen efter?

»Ja«.

»Klart ulovligt i offentligt regi«

Når kommunalt ejede forsyningsselskaber tager på tjenesterejser til udlandet, er selskaberne forpligtet til at kunne begrunde rejserne med et erhvervsmæssigt formål. Der må gerne være turistmæssige aktiviteter, men der skal være nok fagligt indhold på rejserne til at kunne forsvare udgifterne.

Ifølge skattereglerne bliver en rejse betragtet som et personalegode, der skal beskattes, hvis det turistmæssige islæt bliver vurderet at fylde for meget i forhold til det faglige indhold. Og det har der været en række eksempler på de senere år, hvor man har vurderet, at flere kommunalt ejede selskaber har været på udlandsrejser af turistlignende karakter.

Roger Buch, kommunalforsker og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at en del af årsagen hertil er, at der ikke findes et samlet regelsæt, som alle selskaberne skal rette sig efter.

»Jeg tror, at det netop handler om at få lavet nogle regler, der sætter nogle ret stramme rammer for, hvad man må bruge penge på, og så vil man jo lynhurtigt ende der, hvor den offentlige sektor står«, siger Roger Buch, der mener, at det er oplagt, at selskaberne bør følge de samme spilleregler, som er gældende i den offentlige sektor.