Nazifortiden har indhentet Sankt Petri Skole Den dansk-tyske skole i København rummer en stolt fortælling om, hvordan lærere og ledelse modarbejdede nazisterne. »Historieforfalskning«, lyder det fra en ekspert, der kan fortælle om en nazistisk rugekasse, mobning af jødebørn og Hitler Jugend. Nu vil skolen have skrevet sin historie på ny.

I tiden efter Anden Verdenskrig var det som udgangspunkt ikke rart at være tysker i Danmark.

Regnskabet skulle gøres op. Hvem havde omfavnet nazismen? Hvem afveg egentlig? Besættelsesmagten var besejret. Ransagelsen regerede. Og over alt i landet fik det konsekvenser for tyskklingende virksomheder og skoler og institutioner, hvis de ikke kunne overbevise de nu igen selvbestemmende danske myndigheder om, at solidariteten reelt havde ligget her, nord for grænsen, da nazismen trængte sig på fra syd og lignede en tilstand, som kunne blive langvarig.

Tyske privatskoler blev lukket på stribe under det efterfølgende opgør. Kun én i Danmark formåede at overleve: Sankt Petri Skole.

Sankt Petri Skole En dansk-tysk privatskole med lidt over 600 elever i det indre København. Skolen er underlagt det danske undervisningsministerium, men skolens rektor udpeges typisk fra Tyskland, der også har en aftale om at bidrage med syv lærere til skolen. Undervisningen foregår både på tysk og dansk. 54 procent af skolens elever er fra dansk-tyske familier. De er typisk børn af et forældrepar, hvor mor og far kommer fra henholdsvis Tyskland og Danmark 26 procent af eleverne kommer fra Tyskland. De har typisk forældre, som er kommet til Danmark for at arbejde. Resten er danske eller fra andre steder i verden. Vis mere

I dag ligger den tilbage som en fortælling om en tysksindet institution i hjertet af København, der fik lov at fortsætte med at undervise de danske og tyske elever i klasselokalerne efter besættelsestiden, fordi skolen formåede at forblive neutral. På trods af det tætte bånd til Tyskland og det pres, der kom fra regimet, kæmpede lærerne og ledelsen for at afværge, at nazismen kom inden for skolens århundreder gamle mure. Sådan har historien om Sankt Petri Skole lydt i årtier. Sådan er den blevet fremhævet og fortalt. Igen og igen.

Mørkt kapitel udeladt

Men noget tyder nu på, at et mørkt kapitel bevidst er blevet udeladt i fortællingen om den ældgamle institution, som har en særlig forbindelse til det danske kongehus og regnes blandt en de fineste privatskoler i Danmark.

Historikeren Ole Brandenborg Jensen opdagede det, da han begyndte at kortlægge, hvordan det i 30’erne og 40’erne stod til med medlemmer af det tyske nationalsocialistiske arbejderparti, NSDAP, i Danmark. Til sin overraskelse fandt han, at trådene især førte til den dansk-tyske skole, der ligger og putter sig i hjørnet af Københavns latinerkvarter.

Han beskriver det i sin bog ’Landesgruppe Dänemark', som udkom sidste år. Med den har han givet skolen en historie, som med et halvt århundredes forsinkelse indeholder alt det, skolen i dag troede, den ikke var. Det har fået Sankt Petri Skole til at iværksætte en uvildig undersøgelse af sin egen fortid. For med Ole Brandenborg Jensens fortælling kan man nu læse om jødiske elever, som systematisk skulle mobbes ud, indtil Sankt Petri Skole blev »judenfrei«. Han kan berette om en lærerstab, hvor de fleste var medlemmer af det nazistiske parti NSDAP. Og Ole Brandenborg Jensen har med sin bog givet et indblik i en skole, der ifølge forfatteren var »storleverandør« til Hitler Jugend. Ja, faktisk rummede Sankt Petri Skole den første, vigtigste og største garnison af den nazistiske ungdomsorganisation.

Historieforfalskning

Intet af det fremgår i de fortællinger, den ellers historiefikserede institution har trykt i de seneste årtier.

»Sankt Petri Skole har bygget sin fortælling på en historie, hvor der har været tale om decideret historieforfalskning«, mener Ole Brandenborg Jensen.

»Man har fået det til at ligne, at man dengang gjorde alt, hvad man overhovedet kunne for at modvirke nationalsocialistisk indflydelse på skolen. Men det passer simpelthen ikke. Skolen var i høj grad nazificeret. Den var en del af apparatet. Det var en nazistisk rugekasse«, siger han.

Bladrer man igennem skolens årbøger fra dengang, er Ole Brandenborg Jensen ikke i tvivl om, at ethvert voksent menneske ville opdage, at skolen dengang var dybt involveret i nazistiske aktiviteter.

Historikeren udpeger især en mand som årsag til, at den fortælling ikke nåede frem til de forældre og elever, der er på skolen i dag.

Den mand hedder H.W. Praetorius.

Rene skønmalerier

Sankt Petri blev grundlagt i 1575 af den danske konge, som ville tilbyde gode forhold for det tyske mindretal. Og ikke bare på papiret, mens også i mursten, er Sankt Petri Skole ældgammel.

Siden 1890’erne har privatskolen ligget i bygningerne over for Sankt Petri Kirke, som den deler bestyrelse og kongelig patron med. Patronen udpeges af kongehuset og fungerer som repræsentant for skolen. I dag er skolen aldeles populær. Elevtallet stiger, og i øjeblikket er der indskrevet over 600 hovedsageligt danske og tyske børn på matriklen.

Derfor kniber det med pladsen på Larslejsstræde 5, hvor klasselokalerne er lige så små, som de er gamle, fredede og lugter af madpakker. Og derfor er det også belejligt, at eleverne har fået lov til bruge kirkepladsen på den anden side af vejen, som kan fungere som en ekstra skolegård og boldbane i frikvartererne, når kirken ellers ikke skal ligge alene og emme af historie med knogler fra Struensee i kælderen.

I Ole Brandenborg Jensens flere hundrede siders værk er det endt med kun et enkelt kapitel om Sankt Petri Skole. Men alligevel skulle der ikke mere til, før fortællingen om det, der foregik her på stedet i 30’erne og 40’erne, begyndte at vakle og nu skal revideres.

Sankt Petri Skole har nemlig bygget sin historie på en tiltro til en mand, der var ansat på skolen i 1935-1975, og som siden 1949 fungerede som skoleleder. Det er ham, der hedder H.W. Praetorius. Nogle af forældrene på skolen i dag har mødt ham og kendte ham. Han er i eftertiden blevet hyldet af skolen for at være en af årsagerne til, at den i dag har så flot et omdømme. Han var med, da man hævdede at have styret uden om nazismen. Og han beskrev det i 1975, da skolen i en jubilæumsbog nedfældede dens historie i perioden omkring besættelsestiden.

Historien gentaget ukritisk

Siden har skolen brugt H.W. Praetorius som sin primære kilde, når historien skulle genfortælles. Det skete i 2000, da der skulle lavet et stort, samlet værk om Sankt Petri Skole og Kirke. Det skete i 2010 og senest i 2016, da nye jubilæumsskrifter skulle trykkes. Men der er meget, som H.W. Praetorius har undladt at fortælle. Ham og hans daværende kollegaer har efterladt »rene skønmalerier, som har meget lidt at gøre med virkeligheden«, skriver Ole Brandenborg Jensen i sin bog.

Blandt andet har H.W. Praetorius aldrig nævnt, at han selv var nazist. Med medlemsnummeret 06997043 afslører Ole Brandenborg Jensen, at H.W. Praetorius i 1938 meldte sig ind i NSDAP, som han var et fuldgyldigt medlem af indtil befrielsen i 1945. H.W. Praetorius var også kasserer i den tyske nationalsocialistiske lærerforenings afdeling i Danmark. Alligevel formåede han at fortsætte som leder på Sankt Petri Skole i 30 år, efter krigen var slut.

H.W. Praetorius har heller ikke fortalt om heilen i klasselokalerne, og at skolen lagde lokaler til, da Hitler Jugends første fane skulle indvies i Danmark. Han lod det aldrig blive en del af Sankt Petris nedfældede historie, at mindst 27 af de 40 tyske lærere, der var ansat mellem 1930-1945, var medlemmer af NSDAP, mens syv andre kollegaer tilsluttede sig lignende organisationer. At der på et tidspunkt sad flere repræsentanter fra Tysklands militære efterretningstjeneste Abwehr i menighedsrådet, der også talte flere NSDAP-medlemmer.

Mobbede jøder ud

Og H.W. Praetorius undgik at fortælle om, hvorledes Sankt Petri Skole angiveligt bevidst forsøgte at slippe for jødiske elever. I 1930’erne var der jødiske børn i stort set alle af skolens klasser. Protokollerne fra dengang viser, at der i alt var omkring 20 indskrevet. I 1940 var der ingen tilbage. Ifølge Ole Brandenborg Jensen fordi de blev systematisk »mobbet ud«, skriver han i afsnittet ’ Udrensningen af jødiske elever på Sankt Petri Skole’.

Her kan man også læse, at det blev sirligt registreret i protokollerne, når det begyndte at stå klart, at Sankt Petri Skole var blevet en jøde færre. Som en klasselærer i 1935 nærmest triumferende noterede om den tysk-jødiske elev Adolf Max, der med sin bror Karl Max Ahronheim endte med at forlade skolen og faktisk også Danmark:

»Endeligt væk«.

Ole Brandenborg Jensen afviser pure, at der kan være tale om forglemmelser eller tilfældigheder, at den slags historier er blevet undladt i fortællingen om Sankt Petri Skole.

»Man satte sig for at ville skrive om det tyske besættelsesstyre i Danmark og skolen i den tid. Så bør man også i anstændighedens navn nævne, at man i øvrigt selv var nazist, og at langt majoriteten af lærerne var medlem af DNSAP. At man ikke nævner med et ord, at man har siddet med til nazistiske møder, at man metodisk har forfulgt jødiske børn, det er bevidst historieforfalskning«, gentager Ole Brandenborg Jensen.

Snydt for den reelle historie

Generationerne i dag er blevet snydt for historierne, fordi hovedpersonerne forsøgte at ændre ved, at det »ikke er godt at være på det tabende hold«, mener han.

»Så har det været nemmere at udelade og fordreje. Og det er klart, at man fået hjælp til at få solgt den fremstilling af også danskere. Rigtig mange har vidst det her. Men der har været en interesse i, at det ikke skulle ligne, at der var noget at komme efter på Sankt Petri, som jo har noget så fint som en kongelig patron. Sporene skulle slettes. Og det lykkedes jo næsten«, siger Ole Brandenborg Jensen.

»Hvis ikke der var en historiker – nemlig mig – som havde sat sig for i en helt anden anledning at kortlægge, hvor og hvor mange i Danmark, der var medlem af NSDAP, så var det her nok ikke kommet frem«.

En ting er, at man optræder på en medlemsliste. Noget andet er, hvorvidt det gør en til nazist? Det var jo en anden tid dengang. Kan man ikke forestille sig, at mange ’blot’ var medlemmer uden at lægge særligt meget i det?

»I NSDAP var ikke bare sådan, at man skrev en indmeldelsesblanket, og så var man med i morgen. Man skulle godkendes i – ja, undskyld udtrykket – hoved og røv. Partiet ville kun have dem, de selv kaldte ’de bedste’. Det her var altså folk, der ville det«.