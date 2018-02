Efter sammenbruddet: »Nu har vi forhandlet i seks døgn uden fremskridt, så jeg tror nok, jeg er en liiiille smule bagud med søvn« De statsansattes forhandlere er maste efter forhandlingssammenbrud. Og forhandlerne for de ansatte i kommuner og regioner tror, at de også står over for en storkonflikt

Efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne fredag for de statsansatte, vil det ikke være den helt store overraskelse, hvis det samme sker for de kommunale og regionale arbejdspladser.

I hvert fald vil det ikke komme bag på Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA, der organiserer mange ansatte i kommuner og regioner. Afstanden mellem parterne er også her meget stor, siger han til Politiken.

»Vi gør alle klogt i at forvente storkonflikt i hele den offentlige sektor, når vi bevæger os hen i april og maj måned«, siger Dennis Kristensen.

Han uddyber ved at pege på, at når de store knuder ikke kan løses i statens område, har kommunerne heller ikke mulighed for at løse dem.

»De er i sidste ende afhængige af, at det er staten, der sidder på pengekassen. Og så betyder det også, at regionerne heller ikke kan indgå et forlig«.

Drama - og dog ikke

Da de statsansattes overenskomstforhandlere ved 16-tiden fredag eftermiddag gjorde regnskabet op og fandt ud af, at de ikke synes, at deres modpart - staten - er til at rokke ud af stedet, tog de et dramatisk skridt.

Dramaet bestod ikke i, at de smækkede med døren, forklarer Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation.

Men allerede fra om morgenen havde de statsansatte ladet Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation, forstå, at havde hendes forhandlingsdelegation ikke senest klokken 16 signaleret parathed til at flytte sig på krav til lærernes arbejdstid, betalte spisepauser, ligestilling og lavtlønsprojekter, så ville forhandlingerne bryde sammen.

Og det gjorde de så.

»Vi har snakket med modparten i seks døgn, og før det har teknikerne fra begge sider arbejdet, og alligevel er vores budskab ikke nået over bordet. Så nu er der snakket nok«, siger Flemming Vinther.

Han frygter ikke, at han kommer til at sove dårligt de kommende nætter, efter at han har tændt lunten til en mulig storkonflikt.

»Jeg tror, jeg kommer til at sove udmærket. Efter at have forhandlet i seks døgn uden fremskridt, så tror jeg nok, at jeg er en liiiille smule bagud med søvn«, siger Flemming Vinther.

Pausen er vigtig

At finansminister Kristian Jensen (V) har truet med at snuppe de offentligt ansattes spisepause uden lønkompensation er ifølge Flemming Vinther »et meget stort tema«, og det er fuldstændig afgørende, at staten fjerner den utryghed, Kristian Jensen har skabt, og at arbejdergiverne skal »genbekræfte at den betalte spisepause er en del af vores overenskomst«.

Men der er også de ansattes krav om, at »vore medlemmer skal opleve, at de også får del i det økonomiske opsving på lige fod med andre samfundsgrupper«, som Flemming Vinther udtrykker det.

En anden stor tvist er lærernes arbejdstid, som blev reguleret ved lov som følge af et politisk indgreb efter en lockout i 2013. Organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner har gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale.

Og så er der lønnen. Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, mener, at sammenbruddet skyldes, at »regeringen insisterer på, at de offentligt ansatte skal have lavere lønstigninger end de privatansatte«, og at regeringen tilsyneladende opfatter den offentlige sektor »som et B-arbejdsmarked«.

I er for aggressive

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har til TV 2 News sagt, at hun opfatter modparten som »alt for aggressiv«: »Vi vil meget gerne forhandle om de krav, lønmodtagerne har, men det handler jo om at give og tage. De er mest optaget af at tage og ikke at give«.

Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, ser en storstrejke med op til 180.000 involverede statsansatte som en reel risiko.