»Når jeg sammenligner mig med min søster, er det jo helt uhæmmet, hvor meget hun har mobilen fremme« Danskerne er blevet spurgt om, hvor meget de bruger mobilen, og resultatet runger som et ekko fra selveste Bibelen.

Mobilen har så mange flænger i skærmen, at den øjensynligt må have været oppe af lommen mere end én gang. Hvilket den også har.

Nu ligger den ramponerede telefon på bordet mellem veninderne Mai Helmer og Eda Agzigüzel, mens de sidder ved en fortovscafé midt i den københavnske vinterkulde.

De to veninder erkender hurtigt, at de bruger alt for meget tid på mobilen i forhold til, hvad de egentlig gerne ville. Og så alligevel.

For selv om to-tre timers skærmtid i løbet af dagen er i overkanten af, hvad de to egentlig har lyst til at bruge på mobilen, så er det ikke meget i forhold til andre, forklarer de.

»Når jeg sammenligner mig med min søster, der er 16 år, så er det jo helt uhæmmet, hvor meget hun har den fremme i forhold til mig. Og jeg synes også, at min far bruger den alt for meget«, lyder det fra 21-årige Mai Helmer.

Hendes veninden Eda Agzigüzel, 23 år, er helt enig.

»Om du bruger din mobil meget eller lidt afhænger af, hvem du sammenligner dig med. Hvis du ser det i forhold til den yngre generation, bruger vi den jo slet ikke meget«, siger hun.

Og de veninder er ikke alene.

Næsten halvdelen af danskerne mener, at deres venner og familie bruger for meget tid med hovedet nede i skærmen. Men når det handler om dem selv, mener færre, at de har et overforbrug af mobiltelefonen. Det viser en ny Megafon-undersøgelse.

Splinten i din broders mobilskærm

Hvor 39 procent erkender, at de selv bruger telefonen for meget, svarer en endnu større del, 47 procent, at omgangskredsen er alt for fikseret på mobilen. Og det resultat runger som et ekko fra selveste Bibelen, lyder det fra sociolog og tidligere seniorforsker ved Aarhus universitet Mette Jensen.

»Det læner sig jo op at det bibelske udtryk om, 'at det er let at se splinten i din broders øje, men svært at se bjælken i dit eget'«, siger hun, og tilføjer:

»Men samtidig er det også et tydeligt tegn på en stigende erkendelse af, at mobiltelefonen er afhængighedsskabende«.

Tilbage i 2011 udkom Mette Jensen med bogen 'Mobilitetsmani', som blandt andet beskriver, hvordan mobiltelefonens og internettets indtog i vores hverdag påvirker det sociale liv.

»Mobiltelefonens oceaner af muligheder er kommet som en tsunami, hvor vi er blevet oversvømmet af nye teknologier, der er kommet så rasende hurtigt, at vi slet ikke har nået at forholde os til eller reflektere over, hvordan vi skal håndtere det«, siger hun.

Mobiltelefonens evige kalden på os med dens »se mig, hør mig og tag mig« er så »indgribende, anmassende og krævende«, at det udfordrer de nære relationer og den måde, vi er sammen på, forklarer sociologen.

»Det interessante er, at erkendelsen af eget overforbrug kommer gennem irritation, frustration og måske vrede over andres brug af mobilen«, siger Mette Jensen og uddyber:

»Jeg tror efterhånden, at alle kender følelsen af ærgrelse over, at man lige sad og havde en god samtale, som pludselig bliver afbrudt, fordi den anden absolut skal svare eller reagere på noget, der sker på mobiltelefonen«.

Og det er altså de oplevelser, der nu fører til, at flere erkender et overforbrug af mobilen, forklarer sociologen.