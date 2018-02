31-årig i retten for at true og filme døende: »Jeg tager hen til din familie nu. Har du noget, du vil fortælle dem?« En drabstiltalt mand forsøgte at overbevise retten om, at han fandt en 70-årig mand hårdt såret og filmede ham for familiens skyld.

En 70-årig bogholder mistede den 24. maj sidste år i livet som følge af et voldsomt knivstikkeri. Omkring klokken seks om aftenen besluttede han at tage forbi sin kontorplads på Aldersrogade mellem Nørrebro og Østerbro. Her fandt hans kæreste ham død tre timer senere. På hals og krop havde han i alt 54 knivstik - 22 stiklæsioner og 32 snitlæsioner.

Det er det overgreb, Københavns Politis anklager Søren Harbo nu vil have en 31-årig mand dømt for. Foruden manddrab sigtes manden også for at true bogholderen med at opsøge hans familie og for at stjæle hans mobiltelefon. Truslerne falder ifølge anklager i en video fra gerningsstedet, der er optaget med bogholderens stjålne mobil. Hvis den tiltalte findes skyldig, vil Søren Harbo også kræve, at manden, der kommer fra Cameroun, men har opholdt sig i Danmark siden 2009, udvises.

Den 31-årige mand nægter sig skyldig, men indrømmer, at han optog videoen af den døende bogholder, efter han fandt ham stærkt blødende på gulvet i kontorbygningen. Den tiltalte besøgte bygningen, da han hjalp bogholderen med at registrere data i bytte for kontanter. De to havde lært hinanden at kende, da den tiltalte tidligere gjorde rent i kontorbygningen.

»Jeg fik en form for blackout og kunne derfor ikke ringe efter en ambulance« Den tiltalte 31-årige mand

I det korte klip siger den tiltalte til den 70-årige mand: »Jeg tager hen til din familie nu. Der er så... Har du noget, du vil fortælle dem? Sig nu noget. Jeg har ringet op. Kom nu, kom nu, kom nu«.

Men ordene er udtryk for barmhjertighed og ikke trusler, sagde den 31-årige mand i dag i Københavns Byret.

Tiltalte fik flashback

Inden han skulle afhøres, sad han ængsteligt og kørte håndfladen over sit ansigt, men efter han iført en sort hættetrøje, mørke jeans og et par sorte slippers havde sat sig anklagebænken, så han næsten udtryksløs ud.

Her forklarede den camerounske mand, at det i hans hjemland er normalt at give døende en chance for at sige farvel til deres nærmeste.

»Jeg tænkte bare, at jeg skulle redde mig selv... At jeg skulle til at komme væk« Den tiltalte 31-årige mand

Desuden hævder han, at det blodige syn mindede ham om hans ven, der døde, mens de to forsøgte at flygte fra Cameroun til Nigeria i 2007.

»Vi blev overfaldet og beskudt. Min ven faldt sammen, og blodet strømmede ud af ham. Han sagde til mig: »Du har stadig din telefon, jeg har noget, jeg gerne vil sige til min mor.« Da jeg fandt ham (bogholderen, red.) var det ligesom, det var min ven, jeg forsøgte at redde«, sagde han på fransk til sin tolk, der derefter oversatte for salen.

I situationen mistede han fatningen og ringede derfor ikke ringe efter hjælp, fortalte han med hjælp fra sin tolk:

»Jeg vidste ikke rigtig, hvad der skete. Jeg fik en form for blackout og kunne derfor ikke ringe efter en ambulance«.

Den tiltalte forklarede, at han siden fortrængte oplevelsen og først genkaldte sig at have fundet den 70-årige bogholder, da hans advokat Ole Olesen viste ham optagelserne i efteråret 2017, efter politiet fandt offerets mobiltelefon.

Skiftede tøj i løbet af aftenen

Den forklaring blev mødt med skepsis af anklager Søren Harbo.

»Hvorfor ringer du ikke til ambulancen, når du kommer til dig selv«, spurgte han blandt andet.

Til det svarede den 31-årige mand, at han hørte en lyd på kontoret, der gjorde ham bange for, at bogholderens overfaldsmand fortsat var i nærheden.

»Jeg tænkte bare, at jeg skulle redde mig selv... At jeg skulle til at komme væk«, sagde han.

Manden, der havde sort kort hår og kortklippet fuldskæg, sad det meste af tiden og hang sløvt ind over bordet, hvorpå hans albue hvilede.