Selv i minus syv grader siger nogle hjemløse nej tak til tag over hovedet I skure, på stationer og i parker sover de hjemløse, også i den sibirske kulde. I den forgangne uge har hjemløseenheden fra Københavns Kommune intensiveret sit arbejde for at sikre, at de hjemløse sover forsvarligt, hvis ikke de vil indenfor.

To mennesker sover på en bænk i mørket. De ligger i et åbent skur i Enghaveparken på Vesterbro med hovederne vendt mod hinanden og soveposerne trukket helt op over hovedet. Foran dem står et askebæger på et bord. Ved siden af står der en lille varmeblæser på en mælkekasse.

Den kæmper med at nå ind under en lille åbning i soveposen og ind til et af de sovende ansigter før den iskolde nattefrost. Klokken nærmer sig midnat og begyndelsen på årets første forårsdag, men der er minus syv grader.

»Hello? Are you okay?«.

Det er Katja Møller-Jørgensen, der spørger. Hun er sammen med sin makker, Helle Jepsen, på det, de kalder en »frostvagt«. De kommer fra Københavns Kommunes hjemløseenhed, og de har begivet sig ud i nattekulden for at tjekke, at de hjemløse ikke fryser ihjel.

Vi ser efter, hvad de ligger på – om de er hævet fra jorden. Det er røvfarligt at ligge på jorden og sove Katja Møller-Jørgensen, gadeplansmedarbejder

Katja Møller-Jørgensen lyser med en lygte rundt i skuret og nærmer sig forsigtigt de to sovende for ikke at vække dem med et chok. Den ene sovepose løfter sig lidt i en søvnig bevægelse, og to missende øjne kigger ud.

»Nå, er det dig, der ligger her«, udbryder Katja Møller-Jørgensen.

Det er en af de mange hjemløse, hun kender efter otte års arbejde på gaden.

»Vi ser efter, hvad de ligger på – om de er hævet fra jorden. Det er røvfarligt at ligge på jorden og sove«, siger Katja Møller-Jørgensen.

De to mænd ligger på lag af tæpper, og de vil hellere sove herude end at tage imod tilbuddet om et varmt sted at sove på en af de natcafeer, der er plads på. Her ville de ellers kunne få en soveplads og komme i ly for de værste frosttimer om natten. På Helle Jepsen og Katja Møller-Jørgensens frostvagt onsdag aften har mange af de hjemløse fundet inden døre. Men som de to mænd i skuret er der flere, der foretrækker at tilbringe natten udenfor.

»De ønsker ikke at bo på natcafeerne, fordi det kan være et hårdt miljø at være i, hvis man er menneskesky. Nogle af dem synes, det er et utrygt sted, hvor de føler, de skal være konstant på vagt«, siger Helle Jepsen og fortæller, at nogle også holder sig væk, fordi de ikke er på lovligt ophold, og så kan de ikke benytte sig af alle tilbuddene.

Men de natcafeer, der bliver drevet af ngo’er som eksempelvis Kirkens Korshær, har lov til at huse mennesker uden cpr-nummer. Det er noget af det, de to kvinder forsøger at fortælle de udenlandske hjemløse, når de opsøger dem på gaderne, i parker og ved stationer.

Da Helle Jepsen og Katja Møller-Jørgensen forlader skuret, hoster den ene mand på bænken og skruer lidt på varmeblæseren.

Hjælpen kommer i kulden

Hjemløseenheden, som Helle Jepsen og Katja Møller-Jørgensen er en del af, patruljerer i hele København kl. 6-9 om morgenen og igen om aftenen kl. 21-01. Det har de gjort hele den forgangne uge på grund af kulden.

De kører rundt og tjekker de steder, hvor de fra deres daglige, opsøgende arbejde ved, at der normalt holder hjemløse til. Ud over det er de i denne tid også koblet op på kommunens sociale døgnvagt, som bekymrede borgere kan ringe ind til, hvis de ser en hjemløs, der ligger ude.

Foto: Martin Lehmann Helle Jepsen fra Københavns Kommunes hjemløseenhed leder sammen med sin makker, Katja Møller-Jørgensen, efter hjemløse, der sover ude i vinterkulden. Onsdag aften fandt de syv hjemløse, som de tilbød en nattesøvn på kommunens natcafeer. Ingen af de syv tog med.

Helle Jepsen fra Københavns Kommunes hjemløseenhed leder sammen med sin makker, Katja Møller-Jørgensen, efter hjemløse, der sover ude i vinterkulden. Onsdag aften fandt de syv hjemløse, som de tilbød en nattesøvn på kommunens natcafeer. Ingen af de syv tog med. Foto: Martin Lehmann

I dag har en borger ringet, fordi hun har set en mand ligge ved Vor Frue Kirke. Han har langt skæg, en grå kuffert med sig og kun et tæppe til at holde varmen med. Katja Møller-Jørgensen og Helle Jepsen forsøger at finde ham, men han er væk.

De finder til gengæld et liggeunderlag ved en trappeopgang til kirken. Det kunne godt være en lokal beboer, der har set manden, som har stillet det ud til ham, forklarer de.

Borgerne i København tænker ekstra meget på de hjemløse, når vinteren er så strid, som den er nu, og det gør tydeligt de to gadeplansmedarbejdere glade. Da de svinger forbi Spinderiet i Valby finder de en fyldt Ikea-pose på den plads, hvor en af de velkendte hjemløse holder til.

Han dukker op på sin plads lidt senere for at lægge sig i læ for natten. I Ikea-posen var der en dyne, der lige nu er iskold, men som skal varme ham i nat. Helle Jepsen hiver en termokande op fra sin pose. Hun har taget en kande kaffe og plastikkopper med hjemmefra og Katja Møller-Jørgensen skænker den hjemløse mand to kopper.

»Du plejer jo godt at kunne drikke to«, siger hun. Han får et skvæt mælk og to teskefulde sukker i hver kop.

»Så har du også fået sukker i dag«.

Den hjemløse mand nikker og tager fat om den ene kop med sine bare hænder. Han lapper kaffen i sig, mens han på gebrokkent dansk siger: »Mange tak. Mange, mange tak«.