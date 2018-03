Rædsel, rædsel, rædsel på bunden af Køge Bugt

Gennem hele forløbet har den tiltalte været varetægtsfængslet, og dommen forventes 25. april efter de otte berammede retsmøder.

Foreløbig har 75 journalister fra 12 forskellige lande meldt deres ankomst til byretten, som har måttet tage ekstraordinære foranstaltninger i brug for at kunne håndtere den enorme medieinteresse.

Sandra Boulanger fra BFMTV filmer den opklodsede ubåd. Journalisten kalder historien for fascinerende.

»På grund af de to mennesker i sagen. Hun er fascinerende, hun er elskelig, og han ligner mange profiler på skøre opfindere. Så de to figurer bliver interessante, fordi de begge er stærke personligheder eller karakterer«.

Hvordan mener du?

»De er ikke bare almindelige mennesker, de er usædvanlige mennesker. Med deres trang til at opdage, udvikle og opdage. Men i den anden ende er de jo så vidt forskellige. Før han begik denne forfærdelige handling, skabte han noget nyt, og jeg tror, folk blev meget chokeret over at finde den her sorte side hos ham«.

Ubådens navn refererer til den franske forfatter Jules Vernes roman 'En verdensomsejling under havet' om en ubådsbygger, kaptajn Nemo, som med en undervandsbåd ved navn Nautilus, besejler havet i den totale frihed. Den bog er kendt af hele den franske nation, derfor interesserer det den franske offentlighed, fortæller Sandra Boulanger.

»Det er grundene til, at vi dækker den her historie«.

Monsteret i ham

En anden journalist, den 41-årige Juliette Demy fra den franske avis Le Journal du Dimanche, er i København for at skrive reportage. Hun har besøgt kaptajnens hjemby, opsøgt hans bekendte og nu står hun foran hans aflåste værkstedshal på Refshaleøen. Rumlaboratoriet, som han selv kaldte det.

»Det virkelige kernepunkt for mig er monsteret i ham. Måske har vi alle et? Mit er bare mindre og mere kontrolleret«, siger hun.

Hun havde behov for at se det sted, han voksede op, forklarer hun.

»Jeg ville gerne møde folk, som kendte ham og kunne fortælle om ham. Den landsby, han kommer fra, er et kedeligt sted. Der var ikke meget, man kunne lave. Så begynder man måske at drømme om noget andet, om at gøre større ting? Hvorfor havde han den skøre drøm om at bygge en raket? Han havde måske en drøm om at opfinde sin egen skæbne«, siger hun.

Små hundrede meter fra hende ligger Refshaleøens andet raketværksted, Copenhagen Suborbitals, som brød med kaptajnen tilbage i 2014 efter heftige uoverensstemmelser. Den tiltaltes portrætfoto hænger stadig på væggen hos Suborbitals, fordi han faktuelt er en del af forhistorien. Sammen med Suborbitals fik kaptajnen i 2013 sendt en raket 8,3 kilometer op i luften.

Pointen er ikke at undskylde ubådsbyggeren, understreger Juliette Demy.

»Jeg kan ikke glemme, at han er menneske. Jeg kan ikke kun se ham som et monster, jeg prøver at forstå, hvor han mistede sin menneskelighed og hvorfor? Hvorfor blev journalisten offeret? Han kunne måske have dræbt en anden et andet sted. En ukendt. Som ingen ville have savnet. Måske var det en måde at gøre noget ekstraordinært på. Nu er han blevet kendt, men han er stadig et mysterie. Jeg har kun spørgsmål, og jeg håber retssagen vil bringe nogle svar, men jeg er ikke sikker på det«, siger hun.

5. september sidste år, efter fundet af torsoen, fik offentligheden for første gang muligheden for svar. Samt en vis indsigt i kaptajnens karakter og handlinger. Det skete, da dommeren valgte at holde dørene åbne under behandlingen af anklagemyndighedens begæring om fortsat varetægtsfængsling af manden.

Kaptajnen, bemærkelsesværdigt klædt i en kamouflagefarvet heldragt som den han bar i tv-klippet den dag, han blev reddet i land i Dragør, gik med faste skridt ind i retssalen og tog plads ved siden af sin forsvarer.

Med en samarbejdsvillig iver og et blik, som ikke forsøgte at undgå tilhørerne i den fyldte retssal, gennemgik han udførligt, hvad der var sket i ubåden.

Dengang var forklaringen, at den svenske journalist ved et uheld havde fået en tung luge i hovedet, så hun omkom på ubådens dørk med åbent kraniebrud. Han havde ikke tilkaldt hjælp, idet ingen læge ville kunne stille noget op, afgjorde han. Der var ingen mulighed for redning.

Det var her, han besluttede, sagde han, at han ville sejle ud og sænke ubåden med sig selv om bord. Han manede et billede op af afslutningen på et livsværk, han talte med ømhed om sin ubåd og blev pirrelig, når dommeren ikke forstod fartøjets indretning. Af og til omtalte han sig selv i 3. person, som da han højstemt nævnte, at han »(navnet) døde 10. august om aftenen«.

Som det lange retsmøde skred frem, trådte andre sider frem i den tiltalte. Hans omtale af Kim Wall virkede sært blottet for anger. Eller empati. Han begrundede sin »begravelse til søs« af hende ved at henvise til, at sådan har man ifølge dansk søfartshistorie, som han, pointerede han, kunne til fingerspidserne, altid gjort.

Han havde tydelige problemer med at have et lig i sin båd. Kunne ikke undgå at træde i blodet. Han måtte på et tidspunkt tage et hvil og lukkede døren til den døde kvinde. Han måtte skille sig af med hende, sagde han, fordi hun ikke passede ind i hans sidste færd.

Og så besluttede han alligevel ikke at gå ned med ubåden.

Hun blev et symbol

Juliette Demy fra Le Journal du Dimanche ville egentlig gerne have skrevet om Kim Wall.

»Jeg identificerede mig med hende. Nogle gange tager man en kalkuleret risiko som kvinde og som journalist. Kim Wall talte om at være en kvinde i faget, og at man skal være forsigtig nogle gange. Jeg var aldrig gået ned i den ubåd. Jeg er for klaustrofobisk. Det, der foregår under vandet, er umuligt for mig, jeg har brug for ilt«.

I løbet af februar skriver Kim Walls veninde og kollega, May Jeong, i det amerikanske magasin, Wired i en længere reportage fra København, hvor Wall senest boede, om, hvad der drev den svenske journalist.

»I de fire år Wall havde været reporter, havde hun rejst til Haiti, for at skrive om voodoo-praktikere, til Sri Lanka for at beskrive turistsøgningen til den lange borgerkrigs tidligere slagmarker, til Cuba for at følge et undergrundsnetværk af personer, som producerer tv-shows og internet-kultur. Wall var fascineret af det, som hun kaldte »understrømme af oprør«. Og her var en historie bare få minutter fra der, hvor hun boede«.

Ifølge May Jeong talte de to om udfordringerne ved at være en ung, kvindelig reporter.

»Chikane og opfordringer og vor egen frygt for ikke at være hårde nok var flerårige bekymringer. Det var især tilfældet, når man rejste«.

I dagene efter Kim Wall forsvandt hørte May Jeong folk stille spørgsmålstegn ved hendes reportagearbejde. Eksempelvis om ikke journalisten kunne have interviewet over telefonen?