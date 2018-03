Støjbergs ministerium kendte til ulovlig regel i årevis Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender at have kendt til ulovlig regel i årevis uden at reagere.

I knap tre år har udlændingemyndighederne forsømt at reagere på en regel i udlændingeloven, der indebærer ulovlig forskelsbehandling. Det skriver avisen Information. Reglen handler om flygtninges og andre udlændinges mulighed for at bibeholde opholdstilladelse i Danmark i kraft af tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de mister deres oprindelige opholdstilladelse. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender i et bilag sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsminister, at ministeriet har har været opmærksom på reglen uden at reagere. »Mit system har været bekendt med denne særlige problemstilling siden april 2015«, oplyser Støjberg ifølge Information i bilaget. Opdateres ritzau