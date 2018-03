Ejeren er en helt anden: Folketinget er blevet vildledt om nyt elektronisk valgsystem Politiken kan i dag afsløre, at det reelt er et selskab i Curaçao, der skal udvikle nyt dansk valgsystem.

Hvem står reelt bag den virksomhed, som skal levere softwaren til et nyt valgsystem i Danmark?

Det har været en gåde. Og heller ikke landets folkevalgte måtte øjensynlig få det at vide. I stedet har leverandøren fortalt den halve historie og givet et urigtigt svar, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) for nylig videregav til Folketinget, da han blev bedt om at redegøre for, hvem de endelige ejere af Smartmatic er.

Smartmatic er det softwarefirma, som kommer til at udvikle den elektroniske rygrad bag kommende folketings- og kommunalvalg her i landet. Ifølge ministerens svar er Smartmatics endelige ejere et selskab i London. Men det passer ikke. Politiken kan i dag afsløre firmaets reelle struktur, som leder til Curaçao.

»Der er tale om kritisk infrastruktur, og vi har at gøre med en potentiel risiko for at manipulere med valg. Vi skal vide, hvem der står bag. Og det er kritisabelt, at vi har fået et urigtigt svar på det spørgsmål«, mener folketingsmedlemmet Stine Brix fra Enhedslisten.

Nyt valgsystem I over 40 år har KMD stået for det it-valgsystem, der hjælper os med at afvikle valg i Danmark. It-systemet bruges til at automatisere processen. Systemet fodres med oplysninger som cpr-numre, kandidater og valgkredse, og så sørger det blandt andet for, at borgerne får tilsendt valgkort, at valglisterne printes korrekt, og at stemmeoptællerne ude på valgstederne har et pålideligt computersystem at taste resultaterne ind i. It-systemet sørger også for, at valgresultaterne bliver tilgængelige og offentliggjort. Nu har en ny it-virksomhed fået til opgave at udvikle og drive et nyt valgsystem de næste ti år. Kommunerne og regionerne betaler 125 millioner kroner for det. Det vil blive brugt fra slutningen af 2019 til valg til Folketinget, kommuner og regioner og EU-Parlamentet samt folkeafstemninger. Systemet er forberedt til elektronisk afstemning, hvis Folketinget en dag skulle beslutte at indføre det. Vis mere

»Jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at man enten er meget sjusket eller bevidst forsøger at skjule noget«, siger hun.

Et endeligt bud

Som bekendt stemmer vi ikke elektronisk i Danmark. Men danske valg afholdes med hjælp fra et stort it-valgsystem, der fodres med eksempelvis cpr-numre og sørger for, at alle stemmeberettigede borgere får tilsendt et valgkort, at kandidater registreres, og at stemmesedler trykkes korrekt. Det er også det it-system, som optællerne ude ved valgstederne taster deres resultater ind i.

I over 40 år har det tidligere kommuneejede KMD stået for teknologien. Men opgaven er sendt i udbud, og 25. januar skrev DXC Technology under på at levere den løsning, der skal tage over fra slutningen af 2019.

It-virksomheden bød som den eneste på opgaven, da kommunernes it-indkøbsfællesskab, Kombit, efter forhandlinger med en række interesserede fastslog, at et nyt valgsystem maksimalt måtte koste 125 millioner kroner over de næste 10 år. Prisen fik de to andre kandidater – den ene var KMD – til at trække sig.

Det var anderledes med DXC, der havde indledt et samarbejde med underleverandøren Smartmatic, som råder over software, der i forvejen er blevet brugt til at afvikle valg i eksempelvis Belgien og Brasilien, Filippinerne og Venezuela. Smartmatic har i flere omgange været udsat anklager om valgfusk og korruption, som aldrig er blevet bevist, men alligevel spurgte Stine Brix for en måned siden ministeren om, hvorvidt selskabet er blevet screenet, samt hvem dets endelige ejere er.

DXC Technology oplyste i en redegørelse, som via Kombit og ministeren blev givet videre til Folketinget, at de endelige ejere er SGO Corporation, som ligger i Storbritannien. Men det er ikke rigtigt. I offentligt tilgængelige virksomhedsregistre fremgår det, at SGO Corporation er 100 procent ejet af et selskab, som ligger i Curaçao, en lille ø ud for Venezuela, hvor der ikke registreres oplysninger om ejere.

Føler sig »trygge«

Kombit understreger, at det ifølge udbudslovgivningen ikke er et krav at undersøge de endelige ejerforhold, hvilket bakkes op af en række eksperter, som Politiken har talt med.

»Og i Smartmatics tilfælde har leverandøren tilvejebragt det hollandske justitsministeriums dokumentation for, at de ikke har været indblandet i hverken bestikkelse, korruption eller svig. Vi føler os trygge«, siger Poul Ditlev Christiansen, Kombits vicedirektør.

Han kalder det »uheldigt« og en »fodfejl«, at DXC har givet forkerte oplysninger til Folketinget.