Efter møde i Aalborg: Kommuner varsler lockout af 250.000 ansatte

På KL's bestyrelsesmøde har medlemmerne besluttet at varsle lockout af 250.000 kommunalt ansatte.

Det bekræfter bestyrelsesformand Martin Damm (V) til et såkaldt doorstep.

»I KL har vi en lockoutpolitik, der hedder, at hvis vi bliver mødt med meget omfattende strejkevarsler, så træffer vi også en lockoutbeslutning«, siger Martin Damm.

Den melding kommer efter, at fagforeninger mandag afleverede et underskrevet strejkevarsel for sammenlagt ca. 55.000 ansatte. Foreningerne har bl.a. udpeget en lang række folkeskoler og daginstiutioner.

Og en lockout kommer til at ramme langt flere folkeskoler og daginstitutioner, bekræfter Martin Damm.

Men han understreger, at lockouten ikke vil ramme andre områder, hvor borgerne ikke er direkte afhængige af hjælp fra kommunerne. Det vil sige, at bl.a. plejehjem og infrastruktur såsom varmeforsyning og vandforsyning vil blive undtaget fra lockout, siger Martin Damm.

Lockout-varslet kommer efter, at både staten og regioner har varslet lockout for henholdsvis 120.000 og 70.000. Sammenlagt risikerer 440.000 offentligt ansatte nu at blive løst ude fra deres arbejdspladser den 10. april.

Det er dog ikke en enig KL-bestyrelse, der mødte op til doorstep i Aalborg. SF og Enhedslisten i KL bakker ikke op om lockouten, men de øvrige partier står bag, siger kommende formand for KL's bestyrelse Jacob Bundsgaard.

Opdateres