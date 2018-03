Politiet finder død person i lejlighed ved Aarhus

Østjyllands Politi rykkede onsdag eftermiddag ud til en lejlighed på Rosenvangs Allé i Viby ved Aarhus.

Det skete efter en anmeldelse, og i lejligheden fandt betjentene en død mand.

Politiet behandlede sagen som et 'mistænkeligt dødsfald', men oplyser i en pressemeddelelse onsdag aften, at intet tyder på, at den afdøde er offer for en forbrydelse.

Manden har ligget død i længere tid, og det har derfor været svært at identificere ham. Politiet formoder, at der er tale om den 51-årige beboer i lejligheden.

En obduktion torsdag skal fastslå, hvad han er død af.

ritzau