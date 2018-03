Ekspert: Sigtelse eskalerer sagen mod tidligere PET-chef

Jakob Scharf er kommet et stort skridt nærmere et egentligt retsopgør om det brud på tavshedspligten, som PET mener, han har gjort sig skyldig i med bogen ’Syv år for PET’.

Det vurderer Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

»Det er klart usædvanligt, at man rejser sigtelse efter den alvorlige regel i straffeloven om brud på tavshedspligt. Det sker meget sjældent. Man må forstå det sådan, at Københavns Politi virkelig følger sagen til dørs og mener, at den kan bære så langt«, siger han.

Københavns Politi har bekræftet, at sigtelsen er rejst mod den tidligere chef for efterretningstjenesten, efter at man for næsten halvandet år siden, 11. oktober 2016, modtog en anmeldelse fra PET om brud på tavshedspligten.

Det eskalerer sagen rent juridisk

I bogen fortæller Scharf om en række konkrete terrorsager, som har været for retten, og løfter sløret for samarbejde med udenlandske efterretningstjenester.

’Syv år for PET’ skulle udkomme på forlaget People’s Press, men da der i flere medier blev lagt op til at citere fra bogen, fik efterretningstjenesten 6. oktober sidste år nedlagt fogedforbud mod at gengive dens oplysninger.

Sigtelsen har skærpet sagen, mener Michael Gøtze.

»Det eskalerer sagen rent juridisk. Man må forvente, at politiet arbejder på et anklageskrift, at næste skridt er en tiltalerejsning, og så er vi halvvejs inde i retssalen. Der er gået lang tid med at nå frem til sigtelsen, hvilket tyder på, at politiet har tænkt sig grundigt om«, siger professoren.

Hos Københavns Politi vil man på nuværende tidspunkt ikke sige mere i sagen.

»Vi kan ikke kommentere yderligere, fordi efterforskningen stadig er i gang«, oplyser Claus Buhr fra kommunikationsafdelingen til Ritzau.

PET vil have Jakob Scharf straffet for oplysningerne i hans erindringsbog. Foto: Jens Dresling

Kodeks og jura

Ifølge Michael Gøtze er der kun én tidligere sag af samme karakter om tavshedsbrud, nemlig sagen om Frank Grevil, tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, som i 2005 blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel for at have videregivet hemmeligstemplede oplysninger om krigen i Irak til pressen.

»I mine ører er der et ekko af den sag i den aktuelle sag mod Jakob Scharf, og Grevil-sagen viser, at det kan være svært for en sigtet at komme ud af et forhold af denne karakter. Det er op ad bakke«, siger Michael Gøtze.

Efterretningstjenester har en stærk tavshedskultur, hvor kodeks tilsiger, at man ikke taler med udenforstående. Heller ikke, når man forlader skuden.

Den selvforståelse har den tidligere PET-chef udfordret, og det springende punkt i en eventuel retssag er, om han også juridisk har forbrudt sig.

PET har i et tidligere retsmøde udpeget 9 passager i bogen, som tjenesten tilsyneladende finder kompromitterende.

Ifølge Ritzau drejer det sig blandt andet om overvågning af terrormistænkte, en ordre om mulig likvidering, samarbejder med andre landes efterretningstjenester og myndigheder og forsøg på hvervninger i det ekstremistiske miljø.

Bogen, som er skrevet af journalist Morten Skjoldager, som personligt aldrig har hørt fra Københavns Politi i forbindelse med sagen, blev 9. oktober bragt i Politiken som særtillæg.

Den handling udløste et fogedforbud og en stævning fra PET, hvor tjenesten kræver Politikens Hus idømt en bøde på 15 millioner kroner.

Samtidig lægger stævningen op til en fængselsstraf på 4 måneder til chefredaktør Christian Jensen.

Den sag behandles ved Københavns Byret 12. november.