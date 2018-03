Afdelingssygeplejerske nægter sig skyldig i anklager om, at hun skulle have reageret på drabsmistanke

Ifølge anklagemyndigheden bør sygeplejerskesagen få konsekvenser for flere end den 33-årige sygeplejerske, der i øjeblikket afsoner en 12 års fængselsstraf for at have forsøgt at slå patienter ihjel på Nykøbing Falster Sygehus.

Et nyt kapitel i den spektakulære sag blev derfor indledt i Retten i Nykøbing Falster i dag. På anklagebænken sidder nu chefen til den dømte Christina Aistrup Hansen. Hun er afdelingssygeplejerske. Og hun er tiltalt for ikke at have reageret, da flere ansatte angiveligt gik til lederen for at fortælle, at de mistænkte deres kollega for at dræbe patienter, dengang Christina Aistrup Hansen arbejdede på den medicinske afdeling M130.

Angiveligt var det en mistanke, de ansatte delte med afdelingssygeplejersken, flere år inden at sagens hovedperson blev anholdt. Nu vil anklagemyndigheden have straffet deres overordnede for »grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed«. Og konkret tiltales kvinden for en overtrædelse af autorisationslovens paragraf 75. Det er en forbrydelse, der kan give en bøde eller op til fire måneders fængsel. En forbrydelse, som hun nægter sig skyldig i.

Opfattede dømt som dygtig

Afdelingssygeplejersken tog som den første – fattet og med flere støtter på tilskuerrækkerne bag sig – plads i vidneskranken i byrettens retssal A i dag.

Det er den samme retssal, som Christina Aistrup Hansen en sommerdag i 2016 blev idømt livstid i, før hun et par hundrede meter længere nede ad vejen fik omstødt sin straf af Østre Landsret til 12 års fængsel. Og det er i den samme retssal, at eksempelvis en sygeplejerske tidligere har fortalt, hvordan hun direkte sagde til afdelingssygeplejersken, der nu sidder på anklagebænken: »Jeg tror, at Christina slår patienterne ihjel«.

Den tiltalte forklarede i retten i dag, at hun godt kan huske samtalen. Og i bygen af spørgsmål fra anklageren Michael Boolsen forklarede hun, at hun erkender, at hun ikke handlede på oplysningen fra den bekymrede sygeplejerske.

Afdelingssygeplejersken lod heller ikke oplysningen gå videre videre i systemet, da Christina Aistrup Hansen noget tid efter skiftede job til sygehusets akutafdeling, som skulle have en reference om den nye medarbejder.

»Jeg skrev, at det var en dygtig sygeplejerske. Og det eneste, jeg sagde, var, at der havde været noget fnidder og interne stridigheder«, forklarede afdelingssygeplejersken.

To og et halvt år efter havde Christina Aistrup Hansen en vagt på akutafdelingen, hvor en række patienter fik mistænkelige hjertestop. Den dag valgte en læge og en sygeplejerske fra sygehuset egenrådigt at kontakte politiet. Det var 1. marts 2015. Christina Aistrup Hansen har været fængslet lige siden, da flere af patienterne havde store og ellers uforklarlige doser af morfin og stesolid i blodet.

Anklager henlagde selv sagen

Sygeplejersken er i dag dømt for fire forsøg på drab. Tre skete på nattevagten, og det sidste foregik tilbage i marts 2012, da hun endnu arbejdede på M130.

Her fik en 72-årig patient et uforklarligt hjertestop, og politiet blev faktisk tilkaldt. Men betjentene kunne ikke se, at der var beviser for en forbrydelse. Og på sygehuset konkluderede man i en såkaldt kerneårsagsanalyse, at patienten nok selv måtte have fundet og taget de stoffer, der nu lå gemt i den døde mands årer.

Anklageren Michael Boolsen var selv med til at henlægge sagen dengang. Til torsdagens retsmøde borede han i, hvorfor afdelingssygeplejersken ikke havde gjort mere ud af at undersøge omstændighederne tilbage i 2012. Hvorfor satte hun sig tilfreds med en konklusion om, at en patient, der ikke havde et påvist misbrug af stoffer, nu pludselig skulle have taget en overdosis?

»Jeg ved det ikke«, lød den tiltalte kvindes svar til mange af spørgsmålene.