Databrug: Borgernes tillid er under pres

Først kom afsløringen af, at børn og forældre er blevet vildledt om den nationale trivselsmåling, da de indsamlede data alligevel ikke var anonyme. Dernæst kom det frem, at selvsamme ’anonyme’ trivselsdata faktisk blev brugt af en række kommuner til at lave individuelle opfølgningstiltag over for de enkelte børn. Så kom historien om, at forældre aldrig var blevet informeret om, at data og tilhørende farvekoder om deres børnehave- og vuggestuebørns trivsel og udvikling bliver registreret digitalt og gemt på ubestemt tid. Derefter fulgte historien om, at en lang række kommuner på ulovlig vis har indsamlet og gemt meget følsomme data om børn og unges sexvaner, sundhed og kriminalitet i den såkaldte ungeprofilundersøgelse. Senest har det medført en ophedet samfundsdebat om kinesiske og DDR-tilstande, da det sidste weekend kom frem, at regeringen med Gladsaxe Kommune som inspirationskilde vil samkøre data og profilering af børnefamilier for at opspore potentielt udsatte børn.

Ud over at sagerne alle har været at læse i Politiken siden årsskiftet, har de det til fælles, at de undergraver borgernes tillid til staten og digitaliseringen. Det mener en række eksperter, som Politiken løbende har talt med.

»Relationen mellem borgeren og det offentlige er ikke anderledes end relationen mellem kunden og virksomheden: Når der sker en større fejl, kræver det otte gode oplevelser at nå tilbage til det samme tillidsniveau«, siger Esben Toft, partner og leder af afdelingen for digital transformation i revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC.

PwC har lige udsendt et såkaldt tillidsbarometer baseret på udsagn fra over 1.500 danskere i slutningen af 2017. Målestokken er en skala fra 0 til 100, hvor 100 er fuld tillid. Danskernes tillid til hinanden er på indeks 71. Befolkningens tillid til private firmaers databehandling ligger på indeks 57, mens tilliden til det offentliges databehandling kun er marginalt højere på indeks 61.

»Vi går og fortæller hinanden, at danskerne har en meget høj tillid til det offentlige, så det forbavsede mig, at tillidstallet ikke var tættere på 100. Tillid er så vigtigt i digitaliseringen, fordi det hele er afhængigt af, at vi som borgere frivilligt afgiver data, som er pålidelige. Mistillid vil gøre, at man ikke kan lave alle de løsninger, som ellers gerne skulle skabe en offentlig sektor med endnu bedre kvalitet end i dag«, siger Esben Toft.

Også advokat Catrine Søndergaard Byrne fra tænke-handle-tanken DataEthics peger på, at det rammer staten lige i nakken, når borgerne oplever, at deres personoplysninger bruges på måder, som de aldrig har fået oplyst eller sagt ja til.

»Hvis borgere begynder at blive skeptiske over for myndighedernes brug af data og motiverne bag, så begynder de at undlade at afgive data eller afgiver forkert data, de undlader at inddrage sociale myndigheder eller anmode om hjælp fra kommunen. Det må ikke blive sådan, at forvaltningens interesser og effektivitet går forud for borgerens grundrettigheder, for så truer man de helt grundlæggende principper i vores demokrati og velfærdssamfund«.