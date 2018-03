Historisk tiltale mod tidligere PET-chef Jakob Scharf risikerer fængselsstraf for ikke at have holdt tæt om PETs arbejde.

Anklagemyndigheden har hevet i det helt store juridiske håndtag i den tiltale for groft brud på tavshedspligten, som nu er rejst mod tidligere PET-boss, Jakob Scharf.

Myndigheden mener, at Scharf har videregivet fortrolige oplysninger i den erindringsbog om tiden i efterretningstjenesten, som udkom i efteråret 2016.

Det er strafbart, mener vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg.

»Vi har jo set, hvad der står i bogen, og det er vores vurdering at nogle af de informationer, der er givet, er en overtrædelse af tavshedspligten««, siger han.

Første gang

Tiltalen kommer blot få dage efter, at Københavns Politi rejste sigtelse mod Scharf. Ifølge juraprofessor Michael Gøtze fra Københavns Universitet er sagen højest usædvanlig.

»Det er første gang, at man ser en straffesag mod den øverste chef i PET, som trods alt var chef i syv år. Det er meget sjældent, at man går så langt som at rejse tiltale og booke flere dage i retssalen. Som regel ordnes det på arbejdspladsen«, vurderer han.

Det var hemmeligt

Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen mener generelt, at der er en række oplysninger i bogen, som det var nødvendigt at hemmeligholde for at varetage hensynet til forebyggelse, efterforskning og forfølgelse af lovovertrædelse.

»Og det er klart, at den særlige samfundsrolle som PET indtager også betyder, at oplysninger om PETs arbejdsmetoder er forbundet med særlige fortrolighedshensyn, og der mener vi, at nogle af de her passager, som er i bogen, går for langt i den retning«, siger han.

Så nogle af oplysningerne i bogen var hemmelige?

»Vi synes i hvert fald, at det er i strid med tavshedspligten at komme med nogle af de informationer, som der er i bogen. Hvad det præcist er, vil jeg ikke komme ind på nu, men det vil fremgå af anklageskriftet«, siger vicestatsadvokaten.

To års fængsel

Tiltalen er rejst under nogle særligt skærpende omstændigheder i straffelovens bestemmelser om forbrydelser i offentlig tjeneste, som har en straframme på op til to års fængsel.

»Tiltalen skal ses i det lys, at videregivelsen af oplysningerne er foretaget af en tidligere øverste chef for PET og det helt særlige formål, som denne institution varetager«, siger Jakob Berger Nielsen.

Under bestemmelserne om skærpende omstændigheder hører også, hvis den tiltalte har forsøgt at skaffe sig uberettiget vinding. Eksempelvis ved at udgive en bog. Hvad anklagemyndigheden har lagt vægt på her, vil vicestatsadvokaten ikke kommentere nu.

Sagen vil sætte kridtstreger

Juraprofessor Michael Gøtze vurderer, at sagen kommer til at sætte kridtstreger omkring tavshedspligten på efterretningsområdet. Og hvad en fortrolig oplysning er i dag, hvor mange informationer findes på nettet.

»Juraen beskytter sådan set ytringsfriheden, så juraen trækker faktisk i retning af, at man må sige en hel del. Men kulturen på det her område trækker modsat. Den tilsiger, at man holder tæt, også når man går af som chef. Også selv om man muligvis har brug for at komme af med sine frustrationer. Der er uden tvivl en kodeks om lukket mund«, siger Michael Gøtze.

Jakob Scharf siger i en kommentar til Politiken, at han mener, at han har været meget påpasselig i forhold til at overholde sin tavshedspligt i forbindelse med udtalelser til bogen ’Syv år for PET’.

»Politiets tiltalerejsning har ikke kunnet afvente min forklaring om de enkelte udtalelser, men nu må vi så i retten gennemgå udtalelserne og ikke mindst dokumentationen punkt for punkt af, at ingen af disse udtalelser indeholder fortrolige oplysninger. Det ser jeg frem til at få mulighed for, og så ser jeg selvfølgelig frem til, at denne sag finder sin afslutning«, siger han.

Scharf forlod PET med udgangen af 2013 efter en del blæst omkring hans ledelse af tjenesten.

Den kommende retssag er endnu ikke berammet.