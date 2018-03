Atomaffald skal oplagres på Risø indtil senest 2073 Regeringen og samtlige partier i Folketinget er enige om fremtiden for Danmarks radioaktive affald.

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at Danmarks atomaffald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det radioaktive affald skal oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug.

Ministeriet oplyser, at faciliteterne på Risø skal opgraderes. Desuden vil mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald fortsat blive afsøgt.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) er glad for, at der er bred politisk enighed om emnet.

»Denne sag kalder på saglighed, omhu og grundighed, og det har drøftelserne båret præg af«, siger Søren Pind i en pressemeddelelse.

»Nu kan vi komme i gang med at opgradere faciliteterne på Risø, så sikkerheden omkring det radioaktive affald er i orden, mens der bliver foretaget yderligere undersøgelser i årene fremover«, siger han.

Regeringens forslag indebærer en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø.

Den vil sørge for, at 'oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med, at anlæggene på Risø afvikles'.

