Psykolog advarer mod at hjælpe skilsmissebørn før deres forældre Forhandlingerne om et nyt skilsmissesystem spidser til. S og DF vil have obligatorisk rådgivning til alle skilsmisseforældre.

Barnets tarv er det vigtigste, når forældre går fra hinanden.

Mantraet lyder igen og igen fra politikere og organisationer, der søsætter nye initiativer, der skal hjælpe børn videre efter en skilsmisse.

Problemet er bare, at den megen hjælp til børnene risikerer at gøre mere skade end gavn, hvis ikke forældrene inddrages eller hjælpes først. Det mener psykolog i Ballerup Familiehus, Søren Norman Sørensen, der dagligt arbejder med forældre og børn i konfliktfyldte skilsmisser.

Han sammenligner en skilsmisse med en krisesituation i et fly: Det føles intuitivt forkert, at voksne først skal sætte iltmasken på sig selv, inden de hjælper deres børn. Men når følelsen har lagt sig lidt, kan de fleste se det fornuftige i, at den voksne skal have ilt først.

»Det klinger bedst i den offentlige debat, at vi holder fokus på at hjælpe børnene, og derfor er det den vej, pengene ryger. Men det kan have den direkte modsatte virkning at hjælpe skilsmissebørn før deres forældre, hvis skilsmissen er præget af konflikt. Hjælp til forældrene er det mest virksomme, når det handler om at sikre barnets tarv«, siger han og giver et eksempel:

Skilsmissebørn har i mange kommuner mulighed for at komme med i en skilsmissegruppe. Her lærer de at sætte ord på det, de føler. Når barnet kommer hjem til sin far, fortæller han måske, at han ofte savner sin mor.

»Så begynder faren måske at græde, fordi han ikke kan tåle at høre om det. Og hos moren oplever barnet, at hun skælder ud over farens reaktion, for hun synes, hun kæmper for at få skilsmissen til at glide. Resultatet kan være, at barnet ender med at tie, fordi de to vigtigste voksne omkring ham kan ikke kapere det. Den slags dobbelte budskaber om på den ene side at sænke paraderne og sætte ord på følelserne og samtidig opleve, at det slet ikke går at gøre det, kan børn ikke tåle«, siger han.

Arkivfoto:: Jan Dagø Hvordan har du det indeni? Det spørgsmål har 11-12 årige besvaret i et forsøgsprojekt for skilsmissebørn i Aarhus. Mange kommuner har skilsmissegrupper rettet mod børn.

Hvordan har du det indeni? Det spørgsmål har 11-12 årige besvaret i et forsøgsprojekt for skilsmissebørn i Aarhus. Mange kommuner har skilsmissegrupper rettet mod børn. Arkivfoto:: Jan Dagø

Nyt skilsmissesystem på vej

Debatten om skilsmisse er højaktuel i disse dage, hvor Folketingets partier forhandler om et nyt skilsmissesystem. Og i dag røg der grus i maskinen: Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti meldte ud, at de ønsker, at alle forældre, der søger om skilsmisse, skal til obligatorisk rådgivning om håndteringen af fælles børn. Venstre kalder forslaget for »en unødvendig statsliggørelse af det private ansvar«.

Det kræver nye erkendelser at indgå aftaler, der tager hensyn til ens tidligere ægtefælle, når man er vred eller såret Psykolog Søren Norman Sørensen

skilsmisse Flere modeller i spil Politikerne forhandler om en større omlægning af skilsmissesystemet. På bordet er blandt andet: Der oprettes et familiehus i stedet for Statsforvaltningen. Her sørges for, at barnet er i centrum, og barnet får sin egen kontaktperson. Nye sager skal screenes i grønne, gule og røde sager alt efter konfliktniveau. Røde sager ryger direkte i retten. Ny model for fordeling af børnepenge, så de deles ligeligt mellem mor og far.

Søren Norman Sørensen glæder sig over, at der er politisk fokus på vigtigheden af rådgivning. Men det, som de fleste forældre i konflikt har brug for, er hjælp til at lære at tage hensyn til sin tidligere ægtefælle, når praktiske aftaler omkring børnene skal på plads, siger han. At kunne indgå aftaler, som holder i praksis, er det, der skaber stabilitet i børns hverdag.