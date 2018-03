Regeringen vil give politiet lov til at aflytte flere i hjemmet Ghettoudspil skal give mulighed for overvågning ved mistanke om vold. Krænkelse af privatlivets fred, mener advokater. Justitsminister afviser.

Hvis din nabo ringer til politiet med mistanke om, at der foregår gentagen vold i dit hjem, får politiet fremover mulighed for at overvåge og aflytte din bolig og telefon.

Det er en af konsekvenserne af regeringens nye ghettoudspil.

Ifølge ghettoplanen vil regeringen »sikre, at gerningsmændene bliver stillet til ansvar for deres handlinger«. Derfor skal politiet have »adgang til flere efterforskningsmæssige redskaber til at opklare sagerne« om gentagen vold i hjemmet.

Konkret betyder regeringens forslag, at politiet ved mistanke om vold i hjemmet ved gentagelsestilfælde kan indhente en retskendelse og få adgang til at foretage aflytning af husrum og telefoner, indhente teleoplysninger samt overvåge boligen. Det oplyser Justitsministeriet i en mail til Politiken.

Politiets nye værktøjer bekymrer formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard:

»Jeg kan konstatere, at jo flere bestemmelser man får ind, som kan generere en aflytning, jo flere aflytninger vil potentielt kunne etableres. Og hvis aflytning ikke er efterforskningsmæssigt relevant i forhold til den kriminalitetstype, så er resultatet, at man sætter privatlivet på spil«.

Når politiet får lov at aflytte mor og far ved mistanke om gentagen vold i hjemmet, skyldes det, at regeringen vil fordoble straffen for simpel vold til seks års fængsel. En så høj strafferamme giver politiet mulighed for at benytte aflytning og overvågning. Simpel vold er typisk slag, spark og lignende, men det kan også være en lussing eller at spytte nogen i ansigtet.

Ifølge Kristian Mølgaard er der ikke nogen stor opklaringsmæssig gevinst forbundet med for eksempel aflytning i den type voldssager, men det kan med fordel anvendes ved grovere forhold og andre kriminalitetsformer. Det kan være sager om narkotikakriminalitet, drab og grov vold i banderegi. Han er desuden bekymret for, at muligheden for overvågning i sager om vold i hjemmet kan bruges af politiet til anden overvågning.

»Det, der sker, hvis man har adgang til det, er, at man får åbnet muligheden for at aflytte, og det kan være, det sker under dække af, at man skal opklare en voldsforbrydelse, men det, man ender med at få ind på kontoen, er alle mulige andre ting«, siger Kristian Mølgaard.

Også Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening, peger på, at der kan ske en stigning i såkaldte tilfældighedsfund, som er, hvis politiet under aflytning i forbindelse med en mistanke om vold i hjemmet i stedet opdager andre ting, for eksempel socialt bedrageri.

»Hver gang man øger muligheden for disse indgreb, så sker det på bekostning af privatlivet og en mistænkeliggørelse af en masse mennesker«, siger han.

Men domstolene vil udgøre det nødvendige bolværk, fordi politiet først skal indhente en retskendelse, vurderer strafferetsprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.

»Domstolene skal naturligvis altid tage hensyn til, om et indgreb er forholdsmæssigt i forhold til den efterforskede lovovertrædelse. Med retten som bagstopper er der næppe grund til bekymring for overdreven brug af overvågning i disse sager«, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser heller ikke problemer i, at politiet skal have adgang til at kunne overvåge og aflytte ved mistanke om vold i hjemmet.

»Vi kan ikke acceptere, at der bag nedrullede gardiner er børn, der får smæk den ene dag efter den anden, uden man rigtig kan finde ud af det. Når strafferammen hæves, får politiet redskaberne. Om de så bruges eller ej, det må politiet vurdere, om de finder nødvendigt. Men jeg står på ofrenes side«, siger han.