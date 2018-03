Søren Pape: Gør man et barn fortræd, skal det have konsekvenser Justitsministeren vil straffe vold i hjemmet markant hårdere, men det er ikke det rette værktøj, mener eksperter.

Regeringen vil fordoble straffen fra tre til seks års fængsel for vold i hjemmet, hvis det sker gentagne gange. Sådan lyder et af forslagene i regeringens ghettoudspil.

Der findes ifølge eksperter ingen forskning, der påviser, at strengere straffe vil virke, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil alligevel sætte hårdt ind.

»Jeg vil gerne stå på mål for, at hvis man har gjort noget over for en ægtefælle eller har begået vold mod børn, så bliver straffen hårdere. Hvis alt skulle hænge på undersøgelser, så skulle vi bare afskaffe folkestyret. Så fik vi et ekspertstyre. Vi har folkestyre, og vi tillader os at tage nogle politiske beslutninger om, hvad vi synes er rigtigt og forkert,« siger han.

Justitsministeren peger på, at det kan være svært at få denne type vold frem i lyset, men at man ved at fordoble straffen sender et klart signal om, at man ikke vil tolerere den slags i samfundet. Han håber desuden, at en strafskærpelse vil få flere til at turde anmelde vold i hjemmet.

Det handler simpelthen om, at hvis man gør et barn fortræd, så skal det have større konsekvenser Søren Pape (K)

Når I så fremlægger det her i forbindelse med jeres ghettoudspil, så er det vel også i forventning om, at det vil have en effekt og virke præventivt?

»Jo, det skal virke præventivt, men det skal også fange dem, som ikke opfører sig ordentligt. De skærpede strafzoner er heller ikke noget, som kun gælder ghettoer, men det har vi også med i udspillet. Der er trods alt grænser for, hvor tankeløst folk vil optræde, hvis de ved, at det virkelig koster på strafkontoen«, siger han.

Strafferetsprofessor ved Syddansk Universitet, Thomas Elholm, vurderer, at en fordobling af straffen for vold i hjemmet ikke vil have nogen forebyggende effekt.

»Jeg kender ingen undersøgelser, der viser, at hårdere straffe afholder folk fra at begå vold igen. Der findes flere eksempler på, at politikerne hæver straffen for eksempelvis vold, uden der er forskning, der understøtter, at det virker præventivt. Politikerne siger i nogle tilfælde ligeud, at det er de godt klar over«, siger han.

Regeringens forslag går ud på at fordoble straffen for simpel vold i hjemmet, hvilket er slag, spark og lignende, men også kan omfatte lussinger og spyt i ansigtet.

»Det handler simpelthen om, at hvis man gør et barn fortræd, så skal det have større konsekvenser«, siger Søren Pape og henviser til en undersøgelse fra Børnerådet i 2016, der viste, at ni procent af de adspurgte elever i 7. klasse havde oplevet at blive udsat for vold i hjemmet inden for det seneste år.

»Det er meget alvorligt, og det skal vi gøre noget ved. Om ikke andet, så for en følelse af retfærdighed, så dem, der begår vold mod børn, får en fornuftig straf«.

I 2003 fordoblede Folketinget straffen for simpel vold fra et år og seks måneder til tre år. Hos Det Kriminalpræventive Råd er man skeptisk over for, at regeringen nu vil fordoble straffen igen:

»Overordnet set er vi meget enige i, at det er vigtigt at gøre en særlig indsats over for vold i hjemmet. Vi tror imidlertid ikke, at forslaget om at fordoble straffen for vold har forebyggende effekt, da hårdere straffe ikke virker præventivt«, siger rådets forebyggelseschef Christina Hviid.

Hun peger på, at man bør fokusere på de bagvedliggende problemer og i stedet bruge ressourcerne på forebyggelse som uddannelse af fagfolk, tværfagligt samarbejde og indsatser rettet mod familien.