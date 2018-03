blå bog

Omar Maarouf

Født 1965 i Marokko. Kom til Danmark i 1988. Han blev dansk statsborger i 1997 og er gift og har børn på Nørrebro, hvor han kom i en yderligtgående moske.

Anholdt i 1998 ved en antiterroraktion i Belgien og siden i Marokko for at tilhøre en islamistisk bevægelse.

Dømt til døden i 2003 ved den marokkanske højesteret for at tilhøre en kriminel gruppe og for terrorplanlægning. Retssagen blev stærkt kritiseret for mangel på beviser.

Benådet af Marokkos konge i 2015 og er siden rejst tilbage til Danmark.

