Fund vækker bekymring: Pistol lå skudklar nær Pusher Street Tendensen i hashgaden er i løbet af 2018 gået mod større forråelse og lavere tolerance, siger politiet.

Da politiet onsdag morgen gennemførte en aktion mod det illegale hashmarked i Pusher Street på Christiania, dukkede en skarpladt pistol op i en bygning med tilknytning til pushermiljøet.

Pistolen, en 7.65 Browning, som svarer til en type som tidligere har været en del af politiets egen udrustning, var ikke ligefrem gemt godt af vejen, forklarer vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, der er leder i Københavns Politis Operativ Special Afdeling.

»Den lå umiddelbart og nemt tilgængelig i en bygning, som ligger nær ved Pusher Street. Vi formoder, at våbnet tilhører pusherne«, siger han.

Der blev ikke foretaget nogle anholdelser i forbindelse med fundet.

Fund vækker bekymring

Men våbnet, dets placering og tilgængelighed får politiet til at rynke brynene, påpeger chefpolitiinspektør Jørgen Skov.

»Med tanke på skyderiet mod betjentene den 31. august 2016, er det et fund, som vækker bekymring«, siger han.

Dengang blev en civilklædt betjent hårdt såret, da han blev ramt i hovedet af et skud fra en pusherhåndlanger, som betjenten ville anholde.

En tilfældig forbipasserende blev såret i benet.

Rev hashboder ned

Døgnet efter gik christianitterne til tonerne af Natasjas sang "Gi' Mig Danmark Tilbage", i gang med at rage hashboder og camouflagenet ned i Pusher Street.

Skilte, som forbød fotografering i den berygtede gade, blev for første gang nogen sinde overmalet eller erstattet af motiver med lyserøde hjerter.

Christianitterne sagde dengang, at aktionen skete for at slippe af med den organiserede handel.

Fronter trukket op

Ud over våbenfundet i onsdags beslaglagde politiet også 8,5 kg cannabis produkter, 600 joints og 800 kr.

Fundet kommer ikke bag på vicepolitiinspektøren.

»Det er ikke overraskende, at vi finder skydevåben. Vi har i løbet af 2018 set en kontinuerlig og større forråelse af miljøet i Pusher Street. Fundet viser, at fronterne er trukket hårdt op. Sidste søndag blev der kastet 7 kanonslag efter os«.

Hvad vil I gøre ved det?

»Vi vil så afgjort blive ved. Indsatsen fortsætter mod købere, sælgere og leverandører. Med meget fokus på køber-sælger leddet. Vi opfordrer køberne til at blive væk fra Pusher Street. De skal vide, at hver gang man køber hash derude, understøtter man hårde kriminelle«, siger Lars-Ole Karlsen.

DUP undersøger personskade

I forbindelse med en anholdelse på Christiania 20. marts omkring midnat, blev syv personer anholdt. Politiet mødte voldsom modstand, og en person kom alvorligt til skade. Det er en sag, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu skal se nærmere på.

Ved den aktion blev der i alt beslaglagt 3 kilo hash, 950 joints og 2,7 kilo skunk.