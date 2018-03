Rockere skal afsone flere år for handel med kokain

Sidste år i maj rykkede politiet ud til en aktion ved den københavnske vestegn og andre steder på Sjælland.

En million kroner, to skydevåben og op til flere kilo kokain blev beslaglagt af betjentene.

Onsdag blev fem yngre mænd fra Taastrup og omegn straffet med fængsel i seks og syv år. Dommen faldt ved Retten i Glostrup.

De fem personer er dømt for at være involveret i handel og indsmugling af 'ikke under 4,31 kilo kokain'.

Den person, der anses for at være hovedbagmand, fik den hårdeste dom på syv års fængsel. Han er 29 år.

Da ugerningerne fandt sted, var han angiveligt medlem af rockerklubben Satudarah. Men undervejs i sagen har han forklaret, at han har meldt sig ud.

Det fortæller Maria Cingari, der er specialanklager ved Københavns Politi ved Særlig Efterforskning Øst. Hun er tilfreds med afgørelsen.

»Retten har et langt stykke hen ad vejen fulgt min påstand om, at det var organiseret handel med kokain«, siger hun.

Ud over den 29-årige fik fire mænd seks års afsoning. De havde spillet en aktiv rolle i forbindelse med den narkoforretning, der blev styret af hovedmanden.

Aflyttede telefoner

Lederen og en af de andre er ikke danske statsborgere. De blev udvist. Men på grund af deres stærke tilknytning til Danmark blev det gjort betinget.

En sjette mand fra Taastrup blev kendt skyldig i at have opbevaret to kilo kokain. Men da retten vurderede, at hans rolle var mere passiv, fik han to år og seks måneders fængsel. Heraf blev to år gjort betinget.

De sidste to involverede fra København og Kalundborg blev dømt for at have videreformidlet stoffer for hovedmændene. De fik op mod et år og ni måneders fængsel.

Også en af de to personer, der slap med lavere straffe, skal være medlem af rockergruppen.

Efterforskningen af narkohandlen gik blandt andet med at aflytte telefoner, videoovervågning, hemmelige ransagninger og rumaflytning.

De otte mænd nægter sig alle skyldige. De har taget betænkningstid og har nu 14 dage til at beslutte sig for, om de vil anke dommen.

De fem hovedmænd blev anholdt ved aktionen i maj 2017, og de har siddet varetægtsfængslet siden.

Satudarah er skabt i Holland af indvandrere fra en tidligere hollandsk koloni ved Indonesien. Ordet er indonesisk og betyder 'ét blod'.

Gruppen er vokset gennem årene og har udvidet med afdelinger i Spanien, Tyskland, Sverige og Danmark.

