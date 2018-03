Blå ordførere vil stække naturfrednings-forening: 80 år gammel ret skal fjernes Danmarks Naturfredningsforening skal fratages rettet til at rejse fredningssager, mener flere borgerlige partier. I så fald vil sager kun kunne rejses af staten eller kommunerne.

Det er over 80 år siden, at Danmarks Naturfredningsforening fik ret til at rejse fredningssager på linje med kommunerne og staten. Den ret er tiden løbet fra, mener miljøordførerne fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance. De kritiserer foreningen for at »ramme ved siden af skiven« og for at misbruge sin særstilling.

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen erkender, at beslutningen om en fredning ikke træffes af naturfredningsforeningen selv, men af et fredningsnævn, som har en dommer som formand samt to politisk udpegede medlemmer.

»Men det, at en sag bliver rejst, giver en masse bøvl og rejser en masse diskussioner for dem, der bliver berørt. Vi har nogle sager nu, hvor foreningen rammer ved siden af skiven. Når de har den særrettighed at kunne rejse fredningssager, påhviler der dem også et ekstra ansvar«, siger Erling Bonnesen.

Han er især optaget af en foreslået fredning af en skov ved Fredericia, som efter hans opfattelse ikke vil give nogen ekstra naturbeskyttelse i forhold til i dag.

For Liberal Alliances ordfører, Carsten Bach, drejer det sig om at ligestille Danmarks Naturfredningsforening (DN) med andre interesseorganisationer. Han mener, at DN’s særstilling kan have været berettiget, da den kom ind i loven i 1937, men siden er kommunerne blevet meget større, og det lokale demokrati er blevet mere udviklet, siger han.

Mener du, at DN har misbrugt sin særstilling?

»Det synes jeg, at de gør, hver gang de fremsætter forslag til fredning af privatejede arealer. Det er udtryk for et demokratisk underskud, at en privat interesseorganisation kan fremsætte den slags forslag. Der ligger jo ikke nogen demokratisk proces bag. Det bør kun være stat og kommune, der kan rejse de sager«, siger Carsten Bach.

Dansk Folkepartis ordfører, Pia Adelsteen, siger til Fyens Stiftstidende, at hun vil forsøge at få sit partis opbakning til et forslag om at fjerne DN’s lovfæstede ret til at rejse fredningssager.

DN’s præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, har svært ved at se, at DN skulle opføre sig problematisk. Hun peger på, at foreningen for nogle år siden indgik en aftale med den daværende minister, Ida Auken (SF) og Kommunernes Landsforening om hvilken type fredningssager, foreningen rejser.

DN: Naturen behøver en stemme

»De kriterier bruger vi stadig. Vi er interesserede i et godt samarbejde. Og i de senere år har vi været meget tilbageholdende med at rejse fredningssager alene«, siger hun.

Foreningen allierer sig oftest med den lokale kommune. Det er også tilfældet i sagen om skoven ved Fredericia, hvor fredningsforslaget støttes af kommunen. Til gengæld rejser kommunerne ikke selv ret mange sager, og staten rejser praktisk talt ingen i disse år.

Danmarks Naturfredningsforening bruger hvert år omkring 7 millioner kroner på fredningssager. Beløbets størrelse skyldes ikke mindst, at foreningen under Fogh-regeringen blev pålagt selv at udarbejde hele kortmaterialet i sine fredningsforslag og beregne hvor stor en erstatning, en fredning kan ventes at udløse.

Det er administrativt tunge opgaver, som fredningsnævnene tidligere tog sig af, oplyser Ella Maria Bisschop-Larsen. Staten bruger omkring 10 millioner kroner om året på fredningssager, inklusive fredningserstatninger.

»Vi har i lovgivningen fået lov at være naturens stemme, og hvem skal ellers være det? Den kan jo ikke selv tale. Vi er bekymrede for, hvis Danmark mister denne særlige model. Det er fredningsinstrumentet, der giver den stærkeste beskyttelse af naturen«, siger hun.

DN får gennemført næsten 85 procent af de fredninger, som foreningen foreslår. Med sine omkring 130.000 medlemmer er DN klart den største af de grønne organisationer.