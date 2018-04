Klimaets overvismand: Flyskat forslår som en skrædder i himlen, men ... Sverige og Norge har indført afgifter på flyrejser for at gavne klimaet. Herhjemme er der ikke politisk flertal for samme ordning, selv om det kan være med til at flytte andre lande, siger Klimarådets formand.

Hvis menneskeheden skal gøre sig håb om at bremse udledningen af CO2 og dermed den globale opvarmning, er flytrafik et afgørende sted at skride ind. Blot en enkelt tur til Thailand svarer omtrent til at køre rundt i bil i et år.

Derfor har Sverige nu indført en særlig flyskat, der betyder, at alle passagerer skal betale 60 svenske kroner mere for en indenrigsafgang og på ruter til EU-lande. Mellemlange rejser bliver 250 kroner dyrere, mens de længste oversøiske rejser beskattes med 400 kroner.

»Formålet med skatten er at minimere CO2-aftrykket fra flyrejser, efter at der er sket en brat stigning i flyrejser«, skriver den svenske klimaminister Isabella Lövin fra Miljøpartiet i avisen Dagens Nyheter.

Ifølge formanden for Danmarks uafhængige ekspertorgan Klimarådet, tidligere økonomiske overvismand Peter Birch Sørensen, er Sveriges flyskat langtfra nok til at sikre klodens fremtid.

»Den udgør et forholdsvist beskedent beløb af, hvad flybilletter koster, så skatten forslår ikke det store. Men det er bedre end ingenting, og signalværdien kan være med til at få andre lande til at flytte sig«, siger han.

I dag er der en ringe politisk vilje til at skride ind over for flytransporten, hvor der på ingen måder er udsigt til et fald i trafikken. Tværtimod er billetterne over en lang årrække blevet stadig billigere, mens antallet af passagerer bare stiger og stiger.

»Problemet er, at der ikke er tilstrækkeligt internationalt samarbejde til at gøre flytransport dyrere for alle passagerer, og der er grænser for, hvor meget det enkelte land kan gøre på egen hånd. Men man kan håbe på, at det er med til at flytte de internationale klimaforhandlinger«, siger Peter Birch Sørensen.

Det haster

Klimarådet har endnu ikke drøftet flyskatten, og derfor vil formanden nødig tage stilling til, om Danmark bør indføre samme ordning som i Sverige og Norge. Det vil Det Økologiske Råd til gengæld gerne:

»Det er en rigtig god ide, og vi burde gøre det samme herhjemme. Vil en flyskat rykke meget på det samlede C02-regnskab? Nej, det vil det ikke, for så skal afgiften være meget højere. Men pengene kan bruges til forskning og til at udvikle alternative brændstoffer«, siger interesseorganisationens transportmedarbejder Jeppe Juul.

Ifølge Det Økologiske Råd burde alle EU-lande gå sammen om at lægge afgifter på flybrændstof, der udgør en af de største hindringer for at nå ambitionen om at holde temperaturstigningerne på under 2 grader.

Luftfartsbranchen har ikke vist nogen nævneværdige tegn på selv at ville ændre adfærd og begrænse udslippet. Derfor skal presset komme udefra ligesom i Sverige og Norge, og det skal helst gå meget hurtigt, siger Jeppe Juul:

»Det er på tide at begynde med en eller anden form for fælles international beskatning af al flytrafik«.

Glemt forslag fra S og SF

Før Socialdemokratiet og SF kom til magten i 2011, gik partierne faktisk til valg på at introducere en flyafgift på 75 kroner per billet. Forslaget kom aldrig med i regeringsgrundlaget, men nu har andre nordiske lande altså gjort alvor af planen.

Signalværdien kan være med til at få andre lande til at flytte sig Peter Birch Sørensen, Klimarådets formand

På Twitter har økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) betegnet flyskat som et indgreb for »den globale overklasse«, så den kan »flyve videre med god samvittighed, mens folk med små indtægter kan rejse mindre eller blive hjemme«. Det bliver ikke med regeringens stemmer, mens flere partier i rød blok som SF og Alternativet er tilhængere af en flyskat.

Hvordan Socialdemokratiet i dag stiller sig til sit gamle forslag, der gik i glemmebogen efter regeringsforhandlingerne i 2011 med Radikale, er uvist. Partiets klima- og energiordfører Jens Joel siger til Politiken, at han ikke kender teknikken i den svenske model godt nok til, at han vil tage stilling til en tilsvarende model i Danmark.