LA-vælgere vil af med Thyra Frank som minister Blot 19 procent af Liberal Alliances egne vælgere vil beholde Thyra Frank som minister. Politisk ordfører afviser kritik af ældreministeren.

Hun var den store kanin i hatten, da LA-leder Anders Samuelsen udpegede sit første ministerhold i november 2016.

Men efter knap halvandet år som ældreminister ønsker en betragtelig del af Liberal Alliances egne vælgere nu at udskifte Thyra Frank som minister.

Fakta LA-måling Megafon har stillet følgende spørgsmål til Liberal Alliances vælgere: I forbindelse med en evt. kommende ministerrokade bør Liberal Alliance lade en anden fra deres folketingsgruppe få en ministerpost i stedet for Thyra Frank? 49 pct svarer helt enig eller overvejende enig

21 pct. svarer hverken/eller

19 pct. svarer helt uenig eller overvejende uenig

11 pct. svarer ved ikke Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. marts - 4. april. 515 respondenter, der stemte på Liberal Alliance ved folketingsvalget i 2015, har medvirket i undersøgelsen. Vis mere

Politiken har bedt Megafon om at foretage en repræsentativ måling blandt de vælgere, der stemte på Liberal Alliance ved det seneste folketingsvalg.

Blandt dem svarer 49 procent, at de enten er enige eller overvejende enige i, at LA bør udskifte Thyra Frank med en partikollega i forbindelse med en eventuel kommende ministerrokade.

Kun 19 procent af LA-vælgerne ønsker at beholde hende som minister, mens 32 procent enten er i tvivl eller svarer »hverken/eller«.

Det har ikke været muligt at få en reaktion fra ældreminister Thyra Frank, men Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund forsvarer hende.

»Jeg er meget uenig. Jeg synes, at Thyra Frank gør en god indsats som ældreminister«, siger Christina Egelund, som lægger vægt på, at ministeren har afsat penge til køkkener på plejehjem og introduceret en klippekortordning, der giver mere hjælp til ældre på plejehjem.

Tidligt i problemer

Thyra Frank blev ikke genvalgt til Folketinget i 2015, men Anders Samuelsen fandt alligevel plads til den tidligere plejehjemsforstander på ministerholdet. Kort tid efter udnævnelsen blev hun kritiseret fra flere sider for ikke at have styr på sit fagområde, for i for høj grad at læse op fra embedsmændenes noter på samråd og for ikke at stille op til interviews.

Men partileder Anders Samuelsen forsvarede hende.

»Thyra kommer til at levere. Og skal vi ikke bare aftale, at hvis det ikke lykkes, kan de jo genindsætte lige den systembevarende minister, de selv ønsker, og fortsætte ud ad de regel-og bureaukratiseringsspor, de selv har skabt, og som spænder ben for den gode vilje«, skrev han på Facebook i december 2016.

Men kritikken fra blandt andre støttepartiet Dansk Folkeparti er ikke forstummet.

Inden Thyra Frank blev minister rejste hun landet rundt for at holde foredrag om, hvordan man kunne bekæmpe kommunernes bureaukrati og regler i ældresektoren. Men noget grundlæggende opgør er det endnu ikke blevet til i hendes tid som minister.

I januar kunne Jyllands-Posten fortælle, at en længe ventet kulegravning fra Ældreministeriet ikke indeholdt nogen bud på, hvordan der kunne skaffes mere pleje til de ældre ved at fjerne regler og krav til dokumentation i ældreplejen.

»Nu står det klart, at ældreområdet ikke er spundet ind i masser af unødvendige regler og dokumentationskrav«, sagde seniorkonsulent Anna Wilroth fra Ældre Sagen dengang.

Mere bureaukrati

Heller ikke Thyra Franks første lovforslag, som forpligtede kommunerne til at lave beredskabsplaner og kontrollere årsregnskaber, når de køber plejeydelser af private virksomheder skar ned på bureaukratiet. Snarere tværtimod. Kommunernes Landsforening (KL) advarede derimod om, at loven vil føre til mere bureaukrati og »genindføre en detailregulering« i kommunerne.

Politisk ordfører Christina Egelund mener ikke, at Thyra Frank har været for usynlig og lægger vægt på, at der arbejdes videre med konklusionerne fra ministeriets kulegravning tidligere på året.