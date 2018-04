Eksperter: Det er umuligt at bevise genopdragelsesrejser Flere eksperter i strafferet sætter spørgsmålstegn ved regeringens ghettoudspil. Forældre skal i fængsel, hvis de sender deres børn på genopdragelsesrejser, men det bliver tæt på umuligt at bevise. Minister er forstrøstningsfuld.

Som noget helt nyt vil regeringen straffe forældre med op til fire års fængsel, hvis de sender deres børn på genopdragelsesrejser i udlandet. Det fremgår af V-LA-K-regeringens ghettoudspil.

Men det forslag møder kritik og skepsis fra flere jurister, Politiken har talt med. De sætter alvorlige spørgsmålstegn ved forslaget, fordi det vil være uklart for domstolene, hvad der er definitionen på en genopdragelsesrejse.

En af skeptikerne er Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet.

»Det er ikke realistisk at udforme den slags lovgivning tilstrækkelig klart og præcist. Begrebet genopdragelsesrejse kan ikke sættes på en enkel formel, så den slags særlovgivning kommer let til både at omfatte for meget og for lidt«, skriver Jørn Vestergaard i en mail til Politiken.

Selv hvis det bliver gjort klart for domstolene, som dermed vil vide, hvad de skal straffe for, bliver det tæt på umuligt at løfte bevisbyrden, lyder vurderingen.

Det synes ikke gennemtænkt, hvis formålet med de nye regler er, at man skal kunne bevise, at rejsen har udsat ’barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare’ Nicolaj Sivan Holst, lektor i strafferet ved Aarhus Universitet

Problemet er, at forældrene vil kunne sige, at børnene var i udlandet for at besøge familien, ikke at deres opdragelse skulle på rette spor, mener generalsekretær hos Advokatsamfundet, Torben Jensen.

»Det er jo trods alt endnu ikke ulovligt at sende sine børn på familiebesøg, også selv om det er et ikke-vestligt land, hvor de kan besøge deres fætre og kusiner. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal skrive lovforslaget. Det må godt nok blive svært at få det afgrænset tilstrækkelig præcist«, siger han.

Ud over at regeringen foreslår at straffe forældrene med fængsel, skal de kunne udvises af Danmark, uanset hvor længe de har boet i landet. Udvisningen kan ikke ske, hvis det strider imod statens internationale forpligtelser. Advokatsamfundet mangler også svar på, hvad en genopdragelsesrejse er i juridisk forstand.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser ellers på sin hjemmeside, at der er tale om »en rejse, hvor et barn eller en ung under 18 år – som oftest mod sin vilje – bliver sendt til forældrenes hjemland eller et andet land i en længere periode«.

Dermed skal barnet få styrket »familierelationer eller kulturel identitet og religiøs identitet« eller være en »løsning på en konflikt eller problemadfærd«.

Men det er ikke konkret nok, mener Torben Jensen fra Advokatsamfundet: »Ordet genopdragelse forudsætter vel, at man har fået en opdragelse, der er løbet af sporet, og så skal man back on track. Men gælder det også den situation, at et barn under en ferie i Antalya i Tyrkiet har været inde i en moské, og derfor er hele turen en genopdragelsesrejse? Eller kræver det, at barnet er i moskéen to timer hver uge? Der er en byge af meget væsentlige spørgsmål, der knytter sig til det her«.

Uklarheder kan få konsekvenser

Hovedrysten fra juristerne kommer, efter at Politiken har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvordan det skal blive bevist, at et barn har været på en genopdragelsesrejse.

»Overtrædelser af en strafbestemmelse om genopdragelsesrejser vil skulle bevises på samme måde som andre straffelovsovertrædelser. Det vil sige, at det skal bevises ud over enhver rimelig tvivl, at forældrene har sendt deres barn på en genopdragelsesrejse, der har udsat barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare. Derudover skal forældrene have haft den fornødne tilregnelse til at begå overtrædelsen, hvilket for straffelovsovertrædelser som udgangspunkt er forsæt«, svarer ministeriet i en mail.

Men det svar indeholder »mange utydelige kriterier« for at løfte bevisbyrden.

Det vurderer Nicolaj Sivan Holst, som er lektor i strafferet ved Aarhus Universitet og forsker i forbrydelser mod børn.

»Det synes ikke gennemtænkt, hvis formålet med de nye regler er, at man skal kunne bevise, at rejsen har udsat ’barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare’. Dette kan være ganske vanskeligt, hvis ikke umuligt at bevise i nogle tilfælde«, siger han og peger på, at i sager om tvangsanbringelser kan der sættes ind ved en risiko for fare, mens man med genopdragelsesrejser skal kunne bevise, at der rent faktisk er en reel fare forbundet. De utydelige kriterier kan ifølge Nicolaj Sivan Holst få konsekvenser.