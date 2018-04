EL-politiker er ny præsident for naturfredningsforening: »Der skal fredes meget mere natur i Danmark« Enhedslistens miljø- og klimaordfører, Maria Reumert Gjerding, forlader sin plads i Folketinget og bliver ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Som barn tegnede Enhedslistens miljø- og klimaordfører Maria Reumert Gjerding dødningehoveder på mælkekartonen, hvis den ikke var økologisk. Lørdag eftermiddag blev hun valgt som ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening i et kampvalg mod naturvejlederen Rune Kjærgaard Lange.

39-årige Gjerding har været medlem af Folketinget siden 2015, men nu trækker den toneangivende ordfører sig for at hellige sig sin nye præsidentpost.

Gjerding afløser 66-årige Ella Maria Bisschop-Larsen, der har været præsident for foreningens 130.000 medlemmer i 12 år.

Eller det så meget sagt, at Gjerding forlader Folketinget, for fra sin nye præsidentpost, vil hun stadig holde politikerne i ørerne og råbe op om den grønne dagsorden.

»Det tror jeg bedre, jeg kan ved at stå i spidsen for Danmarks absolut største grønne organisation, end jeg kan i Folketinget. Man får flere redskaber i sin værktøjskasse. Det glæder jeg mig til at have, så naturen får en markant stemme i den offentlige debat«, siger Maria Reumert Gjerding, der bliver afløst i Folketinget af sin suppleant, Øjvind Vilsholm, byrådsmedlem i Furesø.

Fredningsretten er truet

En af hendes første opgaver bliver at bevare Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse naturfredningssager, der skal behandles af et fredningsnævn. Det er en ret, foreningen har haft siden 1937, men denne ret blev i påsken kritiseret af miljøordførerne fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance. De mener, at foreningen misbruger sin særstilling og »rammer ved siden af skiven«, når de har foreslået fredninger.

»Det er klart, at det bliver et ekstremt stærkt fokusområde for mig. Det er ikke bare et angreb på Danmarks Naturfredningsforening. Det er et angreb på hele Danmarks natur, og det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst hovedparten af fredningerne og dermed beskyttet områder, som befolkningen sætter så utrolig stor pris på«, siger den nyvalgte præsident.

Skal der fredes mere natur i Danmark?

»Der skal i høj grad fredes mere natur i Danmark. Det er meget lidt af vores areal, der er fredet. Naturen har brug for mere plads, hvor den er beskyttet. Vi skal vide, at der ikke lige pludselig er nogle, der pløjer naturen op og laver den om til et sommerhusområde. Insekter, sommerfugle, vilde bier og fugle er jo på massiv tilbagegang i det åbne land. Vi mister arter, og det gør vores land fattigere«.

Skal Danmarks Naturfredningsforening være en stærkere lobbyorganisation?

»Der er ingen tvivl om, at når man er Danmarks ubetinget største grønne organisation, er man også en interesseorganisation, der skal gøre alt for at søge indflydelse – både på Christiansborg og i kommunerne. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil bruge det netværk, jeg allerede har, til at styrke den politiske gennemslagskræft. Men den indflydelse får du ikke, hvis du ikke er en stærk stemme i den offentlige debat, og du sikrer, at medlemmerne kan blive aktive i selv at gøre en forskel«.

Er din gennemslagskraft hæmmet på grund af din fortid i Enhedslisten?

»Mine relationer til samtlige af de grønne ordfører på Christiansborg er meget stærke«, siger hun og henviser til, at Mette Abildgaard (K), Carsten Bach (LA) og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) lørdag skrev i Information, at de kender hende som et sagligt, seriøst og pragmatisk menneske.

»Det siger det egentlig meget godt. Jeg er immervæk uenig med Esben Lunde Larsen om mange ting, men der er trods alt ting, vi kan enes om. Det kan godt være, at man skal lede lidt efter dem, men de er der. Det er jeg sikker på«.