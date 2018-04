»Jeg knokler, jeg har gjort det i mange år, og jeg bliver ikke værdsat«

Lyserøde og grønne refleksveste lyser op mellem T-shirts med teksten ’Velfærdens helte’ og studenterhuer af pap. Nogle af de grønne veste er mærket med Djøf, de lyserøde er fra BUPL. Studenterhuerne har gymnasielærerne taget på. ’Respekt om den danske model’, står der på dem. Over hovederne på dem alle vajer folkeskolelærernes hvide flag om kap med røde faner.

»Vi skriver danmarkshistorie«, lyder det fra scenen. Aldrig før har alle de fremmødte faggrupper kæmpet en samlet sag, forklarer taleren, Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger.

»En løsning for alle!«, gjalder han ud over Thorvaldsens Plads ved Christiansborg. Det udløser jubelbrøl, fløjt, klap og hyl fra hele den fyldte plads.

Her er omkring 10.000 offentligt ansatte i dag samlet for at vise deres utilfredshed med arbejdsgivernes krav i den igangværende overenskomstforhandling. I dag kunne den udskudte konflikt nemlig være begyndt, men er udskudt af forligsmanden. I hele landet blev dagen dog markeret med demonstrationer for en ny overenskomst.

Mangfoldigheden af demonstranter illustrerer den enorme diversitet, der er mellem dem. Men regnskabsmedarbejdere, sosu-assistenter, fængselsbetjente og lærere er alle mødt op i dag til en stor fælles kamp.

Foto: Andreas Haubjerg Omkring 10.000 demonstrerede i København i dag. Alt fra konsulenter fra Københavns Kommune til fængselsbetjente var på gaden.

»Vi bliver nødt til at stå sammen, så de ikke bare forringer vores vilkår et efter et«, siger Conny Johansson, der er social- og sundhedsassistent på den selvejende institution Filadelfia i Dianalund.

»Man kan jo tænke: Hvad kommer lærernes arbejdsaftale mig ved? Men næste gang kan det være, det er mig, der ender uden en arbejdstidsaftale, fordi staten kommer med et indgreb«, siger hun.

Venter du, at lærerne står her for dig også?

»Ja, og jeg synes, det her viser, at vi lige nu står rigtig godt sammen. Jeg tror, vi har fået skabt noget nyt«.

Conny Johansson står fuldt ved den såkaldte musketered, hendes fagforening har indgået med de andre offentligt ansatte. Den betyder, at lønmodtagerne står sammen om kravet om en ny læreraftale, der skal erstatte de arbejdsvilkår, lærerne blev pålagt ved lov efter lockouten i 2013.

Da det blev meldt ud, at modsvaret til strejkevarsel var lockout, græd jeg faktisk Charlotte Rau Sembach, folkeskolelærer

På Thorvaldsens Plads i dag rejstes der ingen tvivl om den aftale, faggrupperne har indgået i solidaritet med hinanden. Alle de demonstranter, Politiken taler med, er klar til at gå i konflikt for folkeskolelærernes skyld.

»Det allervigtigste er at stå vagt om den danske model«, siger Tor Kolding, der er gymnasielærer på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. Mens han forklarer om vigtigheden af forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere, bliver den studenterhue af papir, han har på hovedet, grebet af vinden og lander et stykke bag ham.

»Der røg min studenterhue meget symbolsk«, griner Tor Kolding. Han genfinder hurtigt alvoren: »Det er sindssygt trist, hvis de elever, jeg har knoklet for at gøre klar til studentereksamen, ender med at miste huen. Men hvis man virkelig skal vise noget politisk, bliver man også nødt til at træde dér, hvor det gør ondt«.

Ved dagens demonstration er folkeskolelærerne stærkt repræsenterede, og overalt blafrer store hvide flag med teksten ’Pas på folkeskolen’. Lærerne på Sortedamskolen på Østerbro Charlotte Rau Sembach og Berit Pedersen er taget til demonstration i dag efter mange års bitterhed over dårlig behandling af lærerne i overenskomstforhandlinger. Lockouten og lovindgrebet fra 2013 gør stadig ondt.