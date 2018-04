Regeringen er »uambitiøs«: SF og EL vil kortlægge usund luft i København Regeringen er sløv, når det gælder luftforurening, mener SF. Rødt flertal for forslag om flere målinger.

Regeringen har ingen ambitioner om at gøre noget ved luftforureningen i København, og derfor bør Københavns Kommune selv måle luftforureningen flere steder i København. Sådan lyder det i et forslag fra SF og Enhedslisten, der skal behandles i Borgerrepræsentationen på torsdag i næste uge.

»Det er ingen hemmelighed, at vi synes, at regeringen er super uambitiøs, når det handler om luftforurening. Men vi kan ikke leve med at vente på en løsning fra Christiansborg«, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Som en del af forslaget skal tal fra en række nye målestationer i byen bidrage til en årlig undersøgelse af, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser luftforureningen i København har. Samtidig skal data om luftforureningen hele tiden være offentligt tilgængelige i realtid på en kommunal hjemmeside. Forslaget møder opbakning fra Socialdemokratiet, og der tegner sig dermed et rødt flertal for forslaget.

»Ren luft er en førsteprioritet for os. Derfor har vi også tænkt os lidt forsigtigt at stemme for det her forslag, selv om vi nok hellere så, at vi brugte kræfterne på det, der rent faktisk giver ren luft«, siger Jonas Bjørn Jensen (S), politisk ordfører i Borgerrepræsentationen.

Lige nu er der to målestationer i København (Jagtvej og H.C. Andersens Boulevard), men SF og Enhedslisten ønsker med forslaget at placere et endnu ukendt antal målestationer flere steder i hovedstaden.

Målinger kan vise flere EU-lovbrud

Siden 2010 har Danmark overskredet grænseværdien for den sundhedsskadelige gas NO på H.C. Andersens Boulevard, og det har rullet den danske regering ind i en efterhånden årelang juridisk strid med EU-Kommissionen. Overskridelsen af grænseværdien betyder med andre ord, at der er for meget NO i luften på H.C. Andersens Boulevard. Dermed bryder Danmark EU’s luftkvalitetsdirektiv, og får regeringen ikke rettet op, risikerer Danmark at blive stævnet og i sidste instans få en EU-dom på halsen.

I januar kunne Politiken fortælle, at regeringen – trods gentagne påtaler fra EU-Kommissionen – primært løser det problem ved at flytte målestationen længere væk fra H.C. Andersens Boulevard, så den registrerer mindre luftforurening. Det skete i 2016, fremgår det af et fortroligt svar fra regeringen til EU-Kommissionen. Derfor skal Teknik- og Miljøforvaltningen som en del af forslaget fremover afrapportere data fra de nye målestationer direkte til EU.

Den miljøpolitiske organisation Det Økologiske Råd har foretaget modelberegninger af luftforureningen, der viser, at grænseværdien for NO overskrides på yderligere fem gadestrækninger. Det gælder to andre steder ved H.C. Andersens Boulevard samt Øster Søgade, Gyldenløvesgade og Ågade. Om beregningerne er i overensstemmelse med virkeligheden, og om københavnerne udsættes for mere forurening, end EU tillader, kan de nye kommunale målestationer være med til at kaste lys over.

»EU er indrettet på den måde, at de kun stævner medlemsstater, hvis der er målinger, som dokumenterer en overskridelse. Hvis vi har konkrete målinger, der bakker vores modelberegninger op, jamen bang, så ved vi, hvad vi har at gøre med«, siger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.