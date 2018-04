Professorer kritiserer høring om faren ved mobilstråler: Er ensidig og skaber usikkerhed

Ifølge professor Gert Frølund Pedersen bør skeptikerne over for mobilstråling have taletid.

»Men får de mest taletid som ved høringen, får man hurtigt indtrykket af, at det er et større problem, end det egentlig er«.

Hverken Albert Gjedde eller Christoffer Johansen tror, at høringen vil bidrage til en konstruktiv diskussion af emnet. »Høringen er konsekvensen af synspunkter, der er et udtryk for frygt, og er efter min mening ikke baseret på videnskab. I og med vi alle bruger mobiltelefoner, er der fornuft i at lave en høring. Jeg er bare bekymret for, at den øger usikkerheden i stedet for at gøre budskabet klarere«, siger Albert Gjedde.

I 2011 klassificerede WHO mobilstråling i gruppe 2B, der betyder, at det muligvis er kræftfremkaldende – på niveau med benzin, marinediesel og ekstrakt fra aloe vera-blade. Kategoriseringen siger intet om farlighed, men noget om evidensniveauet. Når et stof kategoriseres i 2B, betyder det, at der er en begrundet mistanke på baggrund af den sparsomme dokumentation, der er.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man begrænser brugen af mobiltelefon og bruger håndfrit sæt eller sms’er, indtil man ved mere om langtidseffekten.