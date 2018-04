Kraftig brand raserede i industribygning i Østjylland

En kraftig brand brød natten til fredag ud i en industribygning i Løsning ved Hedensted, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 00.30 fredag nat.

»Det er i et industrikvarter, hvor der er brand i en bygning«.

»Der er tale om en overtændt bygning. Det betyder, at branden er brudt igennem taget med store flammer. Så vi må betegne det som en kraftig brand«, sagde vagtchef Jørn Bystrup kort efter branden opstod.

Den voldsomme brand betød, at motorvejen i nærheden af industrikvarteret også var påvirket af tung røg.

Branden raserede på adressen Lundagervej 112, oplyser politiet, og ingen kom til skade.

Fredag morgen oplyser politiet, at branden er slukket.

Ved industribygningen er der blandt andet lokaludlejning, lager og fitnesscenter, fortæller politiet.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er ikke umiddelbart lægger noget kriminelt bag branden, men det er endnu for tidligt at sige, hvad der er årsagen til branden.

Branden er ikke den eneste, som har huseret i den sydøstjyske politikreds i nat. Klokken 3.46 fik politiet melding om en anden brand i en gård nær Horsens.

Her kom heller ingen til skade, men to af gårdens længer brændte ned. Det er ekstra ærgerligt for ejeren, da gården netop var blevet renoveret.

»Den ene længe var netop blevet renoveret, da de skulle holde konfirmation«, siger vagtchefen.

ritzau