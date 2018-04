Anklageskrift i hash-sag: Senioranklager skal straffes for at lyve i retten Anklager er tiltalt for at have påvirket vidner i to hashsager, viser Statsadvokatens anklageskrift. Dermed er en ny sag, som ellers var afsluttet i landsretten, trukket ind i komplekset.

Anklagemyndigheden går benhårdt efter at få straffet den 45-årige senioranklager Trine Sorgenfri for at have misbrugt sin stilling og for at ville skjule det i sagen mod hashhandlere i Pusher Street på Christiania.

Det fremgår af anklageskriftet mod anklageren, som Politiken har fået adgang til.

Sagen er den første af sin art i Danmark.

Skriftet består af fem punkter, hvoraf de tre første drejer sig om, at anklageren har afgivet urigtig forklaring til retten og efterfølgende forsøgt at dække over det.

Den sag er for tiden suspenderet i Østre Landsret, og dommerne har trukket sig.

Sagen, som benævnes sag 3, indgår i det seks sagers store kompleks, hvor op mod 80 personer blev tiltalt og senere dømt for hashhandel i Pusher Street.

Det skete efter politiets Operation Nordlys i marts 2014.

I strid med sandheden

Senioranklageren har, ifølge anklageskriftet, »anstiftet« tre politiagenter, som skulle vidne i Østre Landsret, til »i strid med sandheden« at holde skjult, at de faktisk var blevet informeret af anklageren om, hvad hun ville spørge dem om, når de sad i vidnestolen.

Hun forsøgte at undgå, at det kom til rettens kendskab, lyder det. Og hun forsøgte at forhindre, at landsretten og forsvarerne fik viden om hendes kontakt med politiagenterne, selv om det spørgsmål var af central betydning for forsvarerne og landsretten.

Har de en opgave

Et andet punkt drejer sig om anklagerens forsøg på i fire forskellige tilfælde at påvirke politividnerne i en anden af kompleksets hashsager, der omtales som sag 1.

Det er sket ved at have sendt dem mail med konkrete spørgsmål om konkrete tiltalte, så vidnerne kunne forberede deres vidneforklaring. Til fordel for anklageren og i strid med hendes objektivitetsforpligtelse.

Senioranklageren ønskede med sine spørgsmål at få vidnerne til at præcisere, om nogle af de tiltalte fra Pusher Street, som var set i en hashbod, »kan udelukke« at de bare var tilfældigt til stede? Eller om de har en »opgave/rolle«?

Og hvis ja, hvad bygger vidnet så det på, lyder anklagerens spørgsmål i mail.

En smiley til kommissæren

Dermed er også sag 1, som faktisk er afgjort som ankesag i landsretten, trukket ind i sagen.

Det var på forhånd svært at gennemskue, om der blev trukket flere sager ind, men det viser sig nu, at det har man gjort Jan Schneider, forsvarer

I sag 1 er senioranklageren yderligere tiltalt for at have misbrugt sin stilling i et forsøg på at påvirke en politikommissær til i landsretten at opgive en anden grampris for hash, end der var lagt til grund i byretten.

»Så alt hvad du kan bidrage med i den retning er kærkomment«, skrev senioranklageren til politikommissæren. Efterfulgt af en smiley.

Sag 1 kan gå om

De nye oplysninger om påvirkningen af vidner i sag 1, giver formentlig grundlag for at søge genoptagelse af sagen, vurderer advokat Jan Schneider, der selv er forsvarer i sag 3.

»Kriteriet for, at en sag skal gå om, er, at der fremkommer oplysninger, som gør det antageligt, at sagen kunne have fået et andet udfald. Hvis der er nogle, der søger om genoptagelse hos Den Særlige Klageret, så vil man stå stærkt, da statsadvokaten jo selv i anklageskriftet angiver, at der er en risiko for, at vidnerne er blevet påvirket«, siger Jan Schneider.

Forsvareren forsøger selv at få sag 3 genoptaget i byretten.

»Det var på forhånd svært at gennemskue, om der blev trukket flere sager ind, men det viser sig nu, at det har man gjort. Det siger mig, at det her forløb rokker ved hele sagskomplekset i noget højere grad nu, og ikke bare ved vore sag 3«.

For tæt et forhold

Flere forsvarer har tidligere udtrykt undren over, om der blot er tale om personlige fejl hos en enkelt tiltalt senioranklager, eller om sagen er udtryk for et bekymrende tæt forhold mellem politi og anklagemyndighed.

»Det er en bekymring, om anklagemyndigheden har lært noget af den her sag, eller om man bare vælger at placere ansvaret hos en enkeltperson og så i øvrigt lader som om, at alt er okay«, siger Jan Schneider.

Senioranklageren nægter sig skyldig. Hendes forsvarer Stine Gry Johannesen ønsker ikke at kommentere anklageskriftet.