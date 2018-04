Lobbyister bestormer politikerne inden energiudspil for milliarder Der udspiller sig en intens lobbykamp forud for regeringens energiudspil, som ventes i næste uge. Der er milliarder på spil for virksomhederne, men grønne organisationer frygter for klimaet.

De hvide persienner er rullet ned til fodpanelet på Mikkel Denckers kontor i en sidebygning til Christiansborg.

Dansk Folkepartis energiordfører har tirsdag besøg af to lobbyister fra interesseorganisationen Dansk Energi, som repræsenterer mere end 200 energi- og industrivirksomheder med stærke interesser i en kommende energiaftale.

På bordet ligger et tre sider langt dokument med Dansk Energis anbefalinger. Det handler blandt andet om lavere afgifter og flere havvindmøller. Over en kop kaffe leverer lobbyisterne deres input til politikeren, der inden længe skal forholde sig til regeringens store energiudspil, som efter planen bliver lanceret i næste uge.

»Der er mange, der har meget travlt med at fremme deres egen sag. Det kan jeg da godt forstå, og det mærker man som ordfører på området bestemt også meget til. Det har taget til siden jul«, fortæller Mikkel Dencker, efter at han har eskorteret de to lobbyister hen til en af Christiansborgs elevatorer.

Energiudspillet er et af regeringens vigtigste initiativer i år. Det handler om klimaet. Om betydelige afgiftslettelser til danskerne. Og om en årlig eksport i energisektoren på over 83 milliarder kroner.

Derfor sætter virksomheder, brancheforeninger og grønne organisationer for tiden alt ind på at påvirke politikerne, i håb om at beslutningstagerne kigger netop deres vej. Det betyder, at ministre og energiordførere de seneste måneder er blevet overdynget med analyser, beregninger og mødeanmodninger fra energilobbyen.

Det er almindelig praksis, at ministre og ordførere modtager en lind strøm af input fra private aktører forud for et regeringsudspil, men presset fra energilobbyen har aldrig været mere massivt, end det er nu, vurderer energiminister Lars Christian Lilleholt (V), der har arbejdet med området i Folketinget de seneste 17 år.

»Interessefeltet er blevet helt enormt. Der er kommet rigtig, rigtig mange særinteresser på det her område. Og der er mange ressourcer i spil, fordi der er mange penge på spil«, siger han.

Samme vurdering har SF-formand Pia Olsen Dyhr, der ligeledes har arbejdet med energiområdet i en årrække.

»Jeg har fået klart flere henvendelser, end jeg nogensinde har fået før«, fortæller hun.

Den tilspidsede kamp om opmærksomheden kan blandt andet skyldes, at den energipolitiske diskussion har flyttet sig siden den seneste energiaftale fra 2012.

Dengang handlede slagsmålet i højere grad om mængden af vedvarende energi over for fossile brændsler som olie, kul og gas. Men efter at Danmark og 195 andre lande i 2015 blev enige om, at klodens temperaturstigninger skal holdes under to grader ved hjælp af mindre udledning af drivhusgasser, er den hjemlige politiske kamp blevet mindre polariseret.

Nu handler armlægningen groft sagt mindre om, hvorvidt Danmark skal udbygge den vedvarende energi. Men mere om, hvordan det skal ske. Og med hvilken hastighed.

»I dag står diskussionen om, hvordan vi tilrettelægger indsatsen bedst muligt. Vi er vokset fra konflikten mellem grønne og sorte virksomheder«, siger branchedirektør i DI Energi Troels Ranis, som har tæt forbindelse til regeringen.

Og når regeringen samtidig lægger op til en revision af millionstore støtteordninger og en reduktion af en række grønne afgifter, rykker virksomheder og interesseorganisationer kun længere frem i stolene.

Ifølge flere kilder vil regeringsudspillet i vid udstrækning ændre støtteordninger, der retter sig mod en konkret teknologi, og i højere grad lade markedet styre udbygningen af den vedvarende energi.

At der er konkurrence om fremtidens energimarked mærkede man tydeligt, da Energiministeriet onsdag havde indkaldt relevante aktører til møde.

I et tætpakket mødelokale i Stormgade over for Nationalmuseet var interessenterne inviteret til en briefing om den grønne omstilling, men flere af de fremmødte benyttede også lejligheden til at sætte gevaldige spørgsmålstegn ved konkurrenternes teknologi.

Som da en repræsentant for solcelleindustrien bemærkede, at vindenergi er noget dyrere end sol, så det gibbede i lobbyisterne fra vindmølleindustrien, der straks hviskede til hinanden.

Sænkelse af afgifter

Energiaftalen er samtidig en af regeringens sidste muligheder for markant at sænke afgifter for borgere og erhvervsliv efter de kuldsejlede forhandlinger om en skattereform før jul. Regeringen lægger derfor både op til at sænke elafgiften og afgiften på elvarme.

»Der er gode faglige og politiske begrundelser for at lave en markant sænkelse. Derfor er det også, hvad regeringen vil spille ud med, når vi kommer med vores energiudspil«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V), som samtidig afviser, at regeringen vil øge andre grønne afgifter.

Det glæder en bred vifte af industriens repræsentanter, men kan samtidig udløse en større politisk armlægning, hvis regeringen vælger at bruge en del af det økonomiske råderum til at finansiere aftalen. Et råderum, som særligt de røde partier måske hellere vil bruge på offentlig velfærd.

En anden af de helt store kamppladser bliver elforbruget. Hvis man sænker elafgiften markant, er det forventningen, at danskernes elforbrug stiger. Men gør det noget, hvis en større del af elektriciteten kommer fra vindmøller? Nej, mener flere af industriens stærkeste lobbyister. Ja, mener kritikere – for fossile brændsler udgør stadig en del af elforsyningen i en årrække frem. Samtidig ventes det, at placeringen af store datacentre fra techgiganter som eksempelvis Apple og Facebook markant vil øge det danske elforbrug og udgøre hele 20 procent af Danmarks forbrug i 2030.

En måde at sænke elforbruget på er ved at øge energieffektiviteten i industrien og i de enkelte hjem. Men det er et spørgsmål, der for alvor splitter lobbyisterne, og som har kastet flere af landets største virksomheder ud i en interessekonflikt.

Kampen er så intens, at Grundfos, Danfoss, Velux og Rockwool har besluttet at gå solo. Den 6. april mødtes repræsentanter for de fire store virksomheder i Danfoss’ lokaler og stiftede en helt ny interesseorganisation ved navn Synergi.

Flere kilder fortæller, at virksomhederne ikke mener, at Dansk Industri har kæmpet nok for at sætte fokus på energieffektivitet, og at der var brug for en større modvægt til de stærke lobbyister fra Dansk Energi, som ikke har et lavere elforbrug som mærkesag.

Frygten hos virksomhederne i Synergi er, at regeringen ikke vil sætte højere mål for energieffektivitet end EU’s minimum. Samtidig løb det koldt ned ad ryggen på flere virksomheder med interesse for byggeriet, da finansminister Kristian Jensen på en Cepos-konference i februar fremviste en planche, som kunne indikere, at regeringen vil afskaffe eller omlægge den kritiserede energispareordning, som skaber øget incitament til at spare på energien i boliger og bygninger, til en værdi af 1,5 milliarder kroner om året. En ændring, der risikerer at ramme de fire store virksomheder på deres hjemmemarked.

Synergi foreslår selv en reform af ordningen, hvor der fortsat bruges betydelige beløb til energibesparelser i bygninger, og forventer, at regeringen lytter.

»Det handler om, at vi har nogle klare ønsker til, hvordan den kommende energiaftale skal strikkes sammen, og at man får en aftale, der klart tilkendegiver, at energieffektivisering er noget, vi satser på og prioriterer i Danmark«, siger formanden for Synergi, Christian Jølck.

Stiftelsen af Synergi har vakt opsigt i Dansk Industri, som efter pres fra de fire virksomheder nu har justeret sin politik og sat energieffektivitet højere på dagsordenen. Dansk Energi er dog stadig skeptisk. Administrerende direktør Lars Aagaard mener, at de fire virksomheders primære budskab er, at »de gerne vil have tilskud til at sælge deres produkter«.