Skemaløs: Eleverne er vilde med projektundervisning

Serie Roses første skoleår En føljeton om skoleliv set fra forældreøjne i børnehøjde, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. Dette er afsnit 30.

Lad skoletasken blive hjemme, drop papir og blyant, ud med skoleskemaet, og skrub ud af klasselokalet. Nu prøver vi noget helt nyt. I en hel uge.

Nogenlunde sådan var beskeden, da Rose og resten af hendes skole i sidste uge tog hul på en temauge. Alle elever skulle inddeles i hold på tværs af årgange og klasser. 0.b blev sat på pause, og bogstavlege og talgymnastik blev afløst af værkstedsarbejde. Hvilket gav anledning til nogle temmelig aparte rapporter fra Rose om, hvad hun havde lavet i skolen:

»I dag har jeg lavet muleposer af gammelt tøj«, sagde hun den ene dag.

»I dag har jeg samlet skrald,« sagde hun den næste.

»I dag har jeg lavet kompost. Det var megaulækkert, men mest sjovt. Ormene skulle spise det«, sagde hun den tredje.

Det hele fortsatte derhjemme, hvor Rose ville til at klippe gammelt tøj i stykker og give det nyt liv som poser, shorts og dansebluser. Lige på det punkt var min egen begejstring til at tøjle, men at Rose var meget begejstret for temaugen, var jeg ikke i tvivl om. Og dette stemmer fint overens med den oplevelse af projektuger, andre børn viser i undersøgelser:

»Mange børn fremhæver det som en berigende kvalitet, at fagenes selvstændighed træder i baggrunden og integreres i arbejde med emner og projekter«, som professor Stig Brostrøm konkluderede, da han for et par år siden gennemførte et ministudie af, hvad børn huskede som det bedste fra det forgangne år. Her var der forbløffende mange, der pegede på projektugen.

Spørger man landets undervisningsminister Merete Riisager, er der dog stor forskel på, om man blot tager en enkelt uge ud af kalenderen, eller om man gør projektundervisning til et grundvilkår for hele skolegangen. En af de hårdeste meningsudvekslinger, ministeren har kastet sig ind i i 2018, har netop handlet om skemaløs undervisning.

I januar kom det nemlig frem, at Herfølge Skole bliver landets tredje skemaløse skole. En såkaldt Leaps-skole, der er et amerikansk koncept og står for ’læring, engagement, autentiske projekter og science’. Siden er en ny kommet til, så i alt fire kommuneskoler er Leaps. Konceptet handler om at nedbryde faggrænser og tilbyde projektorienteret undervisning.

»Det her projekt går ikke ud på, at børnene skal blive verdensmestre i det periodiske system. Det går ud på, at de får en basis, der gør, at de kan arbejde sammen, løse problemer, arbejde systematisk og sætte sig ind i nye ting«, sagde skoleleder Søren Thorborg til Skoleliv.dk i januar.

Denne pakke købte ministeren dog ikke, så hun inviterede Herfølge-ledelsen til kaffemøde i ministeriet. Bønnerne blev malet og drukket, men enige blev de ikke. Og eftersom Køge Kommune har sagt god for projektskolen, er det fra sommerferien slut med dansk, matematik og historie som selvstændige fag i Herfølge.

Det er dog kun i den kommunale verden, at skemaløse skoler er en ny opfindelse. I friskoleverdenen har man i årevis eksperimenteret med projekter som undervisningsform. Således også på den lokale flipperfriskole, min hustru og jeg tog til orienteringsaften hos, da vi for små 10 år siden skulle vælge skole første gang.

Efter en lang og snirklet forklaring fra lederen om, hvordan vi kunne forvente, at der kom ’hele mennesker’ ud af, at man så stort på, om man havde dansk eller matematik, men bare »ligesom skulle lære noget«, var der en anden forælder i forsamlingen, der rejste sig og tog ordet:

»Det lyder alt sammen fint, jeg har bare ét spørgsmål: Lærer I børnene at læse?«

Det var så her, vi traf den endelige beslutning om at sende Roses storebror på den lokale folkeskole.