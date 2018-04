Frank Jensen er vred: »Københavnerbashing«, »mobning« og »strafaktion fordi københavnerne stemte rødt« På to dage har regeringen taget næsten 800 millioner fra Københavns budget. Økonomi- og indenrigsministeren afviser at være ude efter hovedstaden.

Der er rå og dirrende rystelser i overborgmester Frank Jensens stemme, da han på lige under et kvarter i en ordstrøm raser mod VLAK-regeringen og deres 'københavnerbashing'. Det er ikke ofte, man hører Frank Jensen sådan.

»Jeg er vred, jeg er virkelig vred, det her er så urimeligt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende i de snart ni år, jeg har været overborgmester, at vi har en regering, der på den måde basher mod København«, siger Frank Jensen (S), der under interviewet når at tale om strafaktioner, københavnerbashing, mobning og amerikanske tilstande, hvor politikere scorer point på at lægge en hovedstad for had.

Tirsdag blev kommunen præsenteret for en regning på 540 millioner kroner hvert år, som København skal sende til andre kommuner i såkaldt kommunal udligning. I forvejen bidrager kommunen med 1,1 milliarder kroner.

Og dagen efter tog indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) yderligere 225 millioner ud af Københavns kasser, da han annoncerede, at en større del af kommunernes indtægter fra parkering nu skal gå til staten. »P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne«, sagde ministeren. Regelændringer rammer også andre store byer hårdt. Kort efter gik Frank Jensen ud med en markant pressemeddelelse om 'regeringens og DF's kampagne' og åbne 'fjendtlighed' mod København.

Frank Jensen, hvorfor brugte du det krasse udtryk 'fjendtlighed'?

»Du har ret i, at jeg normalt ikke vil bruge de ord, men jeg kan ikke opfatte det anderledes. Det har været ligesom en slags mobning. Det starter med, at man taler dårligt om os og til sidst tager man vores penge. Vi har gennem lang tid oplevet, at sproget omkring København har ændret sig og tegner et helt forkert billede af byen, hvor vi alle sammen er en del af et speltsegment, og København er ren elite. Og at vi har guld på gaderne. Det ignorerer fuldstændig, at København er mange andre ting, at vi har en hård repræsentation af udsatte, hjemløse, misbrugere og psykisk syge, at folk i nogle kvarterer i København har en middellevetid, der er ti år under resten af Danmark«.

Amerikanske tilstande

De 540 millioner, som regeringen - med Frank Jensens ord - »malkede« ud af Københavns kasser tirsdag, skyldes en ny opgørelse fra Danmarks Statistik om antallet af veluddannede indvandrere. Men opgørelsen er ikke uden problemer. Det erkendte indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille til et samråd, hvor han kaldte den behæftet med »væsentlig usikkerhed og har således ikke den kvalitet, som ellers forbindes med Danmarks Statistik«.

Tallene er alligevel lagt til grund for den nye ekstraregning til kommunen, hvad der er grunden til, at Frank Jensen opfatter det som en bevidst gang bashing (det er ikke alle der ser det sådan - Dansk Folkeparti mener, at København har fået udbetalt for meget igennem mange år).

Hvorfor opfatter du det som fjendtlighed eller mobning? Det kunne jo bare være nogle økonomiske overvejelser eller legitime politiske ønsker?

»Det er jo, fordi vi ikke kan se det som andet. Man italesætter, at København flyder i penge, men hvis man går ind og taler om fakta, kan man se, at København i dag har et serviceniveau på kernevelfærden, der ligger under landsgennemsnittet. Så det er ikke en debat, der på nogen måde er fyldt med fakta, den er fyldt med følelser, som man også kender andre steder fra, hvor man forsøger at rette resten af landets vrede mod sin hovedskad. Det fænomen er også kommet til Danmark. Vi har kendt det fra USA, hvor man hele tiden i sine valgkampe kritiserer Washington, nu har vi fået en opsplitning af Danmark, hvor man hele tiden i resten af Danmark kritiserer København. Og det splitter jo det her land«, siger han.

Parkeringsregler er »spin«

»I dag bidrager vi med 1,1 milliarder kroner til landsudligningen. Det synes jeg er rimeligt, fordi det går langt bedre med økonomien, beskæftigelsen og den private jobskabelse i København. Men det er jo ikke rimeligt, at man ikke lander en udligningsreform, og så lader man alligevel nogle data slå igennem, som, selv ministeren siger, er meget lidt valide og usikre«, siger han.

»Dagen efter det her tab af 540 millioner kroner laver regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, hvor de går ind og tager yderligere 225 millioner kroner af vores indtægter fra parkeringsområdet. Og siger noget spin om, at de tager pengene fra os, fordi vi ikke skal bruge parkeringen som en pengemaskine. hvilket vi jo ikke kan, fordi der allerede i dag er et loft over, hvor meget vi må beholde. Det er små 800 millioner på to dage, det er voldsomt mange penge i vores økonomi. Det har nærmet sig det useriøse, den måde regeringen behandlinger sin hovedstad på, det må jeg sige«.

Opfatter du det som strafaktion og hvad er straffen så for?

»Ja ja, det er da klart - jeg ser det som en strafaktion for, at Venstre og den borgerlige regering fik et meget dårligt kommunalvalg i København i november sidste år. Det havde da set helt anderledes ud, hvis Venstre, Konservative og DF havde stået stærkere i København. Så havde man da ikke straffet københavnerne, fordi de stemte rødt, som de gjorde 21 november«.