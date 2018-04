OK18: De er hovedpersonerne

Arkivfoto: Martin Lehmann

Sophie Løhde: Karrieren

Regeringens næstyngste minister har for første gang fået tildelt opgaven som chefforhandler for staten og skal løfte arven efter den erfarne Bjarne Corydon.

Hun har politisk medvind internt i Venstre, og derfor er årets overenskomstforhandlinger også blevet udråbt som hendes politiske svendestykke, der kan være afgørende for hendes position i regeringspartiet.

Men allerede inden forhandlingernes startskud gjorde hun sig upopulær, da hun i december 2016 bakkede op om, at statslige arbejdsgivere kan inddrage 24. og 31. december samt grundlovsdag som fridage.

Det har gjort hende til billedet på lønmodtagernes fjende, og hun beskrives som ufleksibel og ude af stand til at levere de nødvendige indrømmelser.

Lykkes det at få en aftale, kan det være den sejr, der sikrer hendes karriere. Lykkes det ikke, er der mere på spil end bare hendes politiske fremtid. Med omkring et år til folketingsvalg kan det være regeringens overlevelse, der ligger på bordet.

Arkivfoto: Jens Dresling

Fl. Vinther: Dumheden

Flemming Vinther er mangeårig fagforeningsmand, der som formand for Offentligt Ansattes Organisationer, OAO-Stat, er chefforhandler for de statsansatte.

Han er kendt som en skrap herre, der sammen med Akademikerne er hovedforfatter til kravet om den betalte spisepause.

Selv om den betalte spisepause er altafgørende for Vinther, bliver det især spændende at se, hvilken lønstigning han formår at forhandle hjem. Han slæber nemlig rundt på en gammel aftale, der internt i fagbevægelsen er kendt som ’Flemming-Vinther-dumheden’.

Dumheden henviser til en hensigtserklæring, han underskrev i 2015, der klargør, at der findes et løngab mellem de offentligt og de privat ansatte, som skal lukkes.

Det er ordene i den erklæring, Sophie Løhde henviser til, når hun siger, at de offentligt ansatte skylder 6 milliarder kroner. Derfor er der meget på spil for Vinther, som også vil smitte af på hans renommé på den anden side af OK18.

Arkivfoto: Jens Dresling

Michael Ziegler: Baglandet

Høje Taastrup-borgmesteren har siden 2013 været topforhandler for Kommunernes Landsforening (KL). I 2013 stod han tilbage som skurken bag lærerlockouten, og for mange lærere er han stadig symbolet på de arbejdstidsregler, de er så trætte af.

Derfor er en af hans største udfordringer også den manglende offentlige forståelse, der kan have effekt på hans dobbeltrolle som borgmester og hård arbejdsgiver.

Han har dog gjort et ivrigt forsøg på at smide skurkerollen ved hjælp af ironiske billeder på de sociale medier af sig selv i en Darth Vader-maske. Han har sågar købt syv blå smølfefigurer, som skal symbolisere forhandlingernes omdrejningspunkter.

Men det, der for alvor er på spil for ham, er forholdet til baglandet. Da KL i 2013 ønskede at gøre op med lærernes arbejdstid, var det udtryk for et mangeårigt ønske fra landets skoleledere om at gøre noget ved lærernes arbejdstid. Arbejdstiden er altså en stor sejr for KL, som de vil gøre meget for at holde fast i.

Arkivfoto: Jens Dresling

Anders Bondo: Arven fra 2013

Der er få, som ikke kender Anders Bondos ansigt, der for alvor blev kendt i 2013 under lærerlockouten. Han har været chefforhandler for de kommunalt ansatte siden 2007.

Bondo har en tung arv fra 2013 at gøre op med, da lærernes arbejdstid blev ændret radikalt. Han gjorde et forsøg i 2015, men endte med et såkaldt forståelsespapir, der ikke var meget mere værd end det papir, det stod på.

Lærerforeningen har indset, at de ikke kommer i nærheden af bestemmelserne fra før 2013, derfor er succeskriteriet som minimum en aftale, de selv har indflydelse på. Lykkes det ikke, er det muligvis hans fremtid som lærerformand, der er på spil.

Men der er også noget – endnu større – på spil for Anders Bondo. Han er nemlig hovedarkitekt bag fagforeningernes musketered.