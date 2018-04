Partier og organisationer vil have endnu flere havvindmøller

Står det til regeringen skal verdens største havvindmøllepark opføres i Danmark, og planen tages godt imod af organisationer og partier.

Men selv om der er tale om en stor park, skal der endnu flere vindmølleparker til, påpeger flere.

»Det er entydigt den vej, vi skal gå for at nå målet om 50 procent vedvarende energi i 2030«, siger interesseorganisationen Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard, der dog understreger, at der skal flere parker til.

Det er dog svært at sige, hvor mange, der bliver brug for, påpeger han.

»Vi kommer til at bygge både nummer to, tre og måske fire og fem. Hvor mange, vi kommer til at bygge på denne her side af 2030, afhænger af, hvor efterspørgslen går hen, og får vi elektrificeret transport og opvarmning? Og hvor går elpriserne hen?«.

Regeringens plan er, at 50 til 75 cirka 250 meter høje havvindmøller skal placeres på et endnu ikke fastlagt sted i de danske farvande.

De skal producere så meget energi, at det svarer til det samlede elforbrug i Danmarks syv største byer.

Vindmølleparken skal have en kapacitet på 800 megawatt. Og det er planen, at det i 2021 skal afgøres, hvem der skal opføre den.

Havvindmølleparken skal ifølge regeringen ikke så alene. Men regeringen vil vente til 2022 med at tage stilling til, hvor meget mere havvindstrøm der er brug for.

De Konservative siger dog, at partiet ønsker at etablere tre havvindmølleparker.

Enhedslisten og SF roser ligeledes regeringen, men savner større ambitioner.

»Selv hvis regeringen skal nå sin i forvejen lave målsætning om mindst 50 procent vedvarende energi i 2030, er der brug for fire-fem havmølleparker, som alle skal være oppe at køre inden 2030«, siger klima- og energiordfører Søren Egge Rasmussen (EL) i en skriftlig kommentar.

SF's Pia Olsen Dyhr peger på, at der er brug for mindst tre parker.

»SF så gerne en meget mere ambitiøs plan. Det er nødvendigt, hvis vi for alvor vil udbygge den vedvarende energi«.

»Og vi kan altså ikke vente til 2027. Vi skal i gang med det samme«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Danmarks Naturfredningsforening skriver i en mail, at foreningen ligeledes ikke mener, at en enkelt park er nok.

ritzau